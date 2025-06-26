Месси – лидер, что у украинцев? Известны зарплаты игроков из MLS

MLS опубликовала зарплатную ведомость клубов по состоянию на середину 2025 года.

На третьем месте рейтинга зарплат расположился испанский полузащитник Интер Майами Серхио Бускетс, чья зарплата составляет 8,7 миллионов долларов в год.

Вторым стал итальянский вингер Торонто Лоренцо Инсинье. Ежегодно он получит от своего клуба 15,4 миллиона долларов.

Самым высокооплачиваемым игроком лиги, очевидно, стал легендарный аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси. Его оклад составляет 20,4 миллиона в американской валюте.

Украинцы расположились далеко за пределами топ-10 самых высокооплачиваемых игроков MLS:

Евгений Чеберко (Коламбус Крю) – 658 тысяч долларов в год

Артем Смоляков (Лос-Анджелес) – 613 тысяч долларов

Геннадий Синчук (Монреаль) – 606 тысяч долларов

Александр Сваток (Остин) – 505 тысяч долларов

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков MLS: