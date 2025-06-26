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Major League Soccer
26 июня 2025, 21:30 | Обновлено 26 июня 2025, 21:45
377
0

Месси – лидер, что у украинцев? Известны зарплаты игроков из MLS

Лионель зарабатывает более 20 миллионов долларов в год

26 июня 2025, 21:30 | Обновлено 26 июня 2025, 21:45
377
0
Месси – лидер, что у украинцев? Известны зарплаты игроков из MLS
GiveMeSport

MLS опубликовала зарплатную ведомость клубов по состоянию на середину 2025 года.

На третьем месте рейтинга зарплат расположился испанский полузащитник Интер Майами Серхио Бускетс, чья зарплата составляет 8,7 миллионов долларов в год.

Вторым стал итальянский вингер Торонто Лоренцо Инсинье. Ежегодно он получит от своего клуба 15,4 миллиона долларов.

Самым высокооплачиваемым игроком лиги, очевидно, стал легендарный аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси. Его оклад составляет 20,4 миллиона в американской валюте.

Украинцы расположились далеко за пределами топ-10 самых высокооплачиваемых игроков MLS:

  • Евгений Чеберко (Коламбус Крю) – 658 тысяч долларов в год
  • Артем Смоляков (Лос-Анджелес) – 613 тысяч долларов
  • Геннадий Синчук (Монреаль) – 606 тысяч долларов
  • Александр Сваток (Остин) – 505 тысяч долларов

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков MLS:

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Лионель Месси Интер Майами Лоренцо Инсинье Серхио Бускетс Мигель Альмирон Ирвинг Лосано Федерико Бернардески Эмиль Форсберг Жорди Альба Рики Пуч Жонатан Бамба Major League Soccer (MLS) зарплаты рейтинг финансы Торонто (MLS) Атланта Юнайтед Сан-Диего (MLS) Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр Евгений Чеберко Артем Смоляков Геннадий Синчук Александр Сваток Остин (MLS) Монреаль Импакт Лос-Анджелес (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси Коламбус Крю
Дмитрий Вус Источник: GiveMeSport
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