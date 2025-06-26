Итальянцы забили всего 6 голов на клубных чемпионатах мира
5 из них были забиты в ворота аргентинских грандов
В матче третьего тура клубного чемпионата мира миланский «Интер» победил аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 2:0.
Голами в составе «Интера» отметились два итальянца: Франческо Пио Эспозито и Алессандро Бастони.
Интересным фактом является то, что в предыдущих розыгрышах клубного чемпионата мира итальянцы забили только 4 гола, из них 3 – в одном матче.
5 из 6 голов итальянцев пришлись на матчи против аргентинских грандов: «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».
- 2007: Филиппо Индзаги (Милан, в ворота Бока Хуниорс)
- 2007: Алессандро Неста (Милан, в ворота Бока Хуниорс)
- 2007: Филиппо Индзаги (Милан, в ворота Бока Хуниорс)
- 2014: Якопо Ла Рокка (Вестерн Сидней Вондерерз, в ворота Крус Асуль)
- 2025: Франческо Пио Эспозито (Интер, в ворота Ривер Плейт)
- 2025: Алессандро Бастони (Интер, в ворота Ривер Плейт)
Salgono a 6 i gol italiani ⚽🇮🇹 nella storia del Mondiale per Club 🏆🌎, tutti racchiusi in 3 gare, due delle quali contro club argentini. pic.twitter.com/QCOgM3UVdc— Transfermarkt.it (@TMit_news) June 26, 2025
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