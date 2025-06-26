Итальянцы забили всего 6 голов на клубных чемпионатах мира

В матче третьего тура клубного чемпионата мира миланский «Интер» победил аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 2:0.

Голами в составе «Интера» отметились два итальянца: Франческо Пио Эспозито и Алессандро Бастони.

Интересным фактом является то, что в предыдущих розыгрышах клубного чемпионата мира итальянцы забили только 4 гола, из них 3 – в одном матче.

5 из 6 голов итальянцев пришлись на матчи против аргентинских грандов: «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

2007: Филиппо Индзаги (Милан, в ворота Бока Хуниорс)

2007: Алессандро Неста (Милан, в ворота Бока Хуниорс)

2007: Филиппо Индзаги (Милан, в ворота Бока Хуниорс)

2014: Якопо Ла Рокка (Вестерн Сидней Вондерерз, в ворота Крус Асуль)

2025: Франческо Пио Эспозито (Интер, в ворота Ривер Плейт)

2025: Алессандро Бастони (Интер, в ворота Ривер Плейт)