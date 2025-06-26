ВИДЕО. «Нигер» и «проститутка». Матч КЧМ чуть не закончился потасовкой

26 июня состоялся матч последнего, третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Поединок прошел на стадионе Люмен Филд в городе Сиэттл. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу нерадзурри.

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В конце поединка зрители едва не стали свидетелями стычки футболистов. Дело в том, что защитник Интера Дензел Дюмфрис назвал Маркоса Акунью «проституткой» и «трусом», а Акунья ответил словом «ниггер».

В итоге Дюмфрис вместе с другими игроками Интера под «обстрелом» различных предметов от фанатов убежали в подтрибунное помещение, а Акунью пришлось сдерживать партнерам по команде.

ВИДЕО. «Ниггер» и «шлюха». Матч КЧМ едва не закончился дракой