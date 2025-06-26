Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Нигер» и «проститутка». Матч КЧМ чуть не закончился потасовкой
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 12:20 |
675
2

ВИДЕО. «Нигер» и «проститутка». Матч КЧМ чуть не закончился потасовкой

Маркос Акунья и Дензел Дюмфрис обменялись любезностями

26 июня 2025, 12:20 |
675
2
ВИДЕО. «Нигер» и «проститутка». Матч КЧМ чуть не закончился потасовкой
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня состоялся матч последнего, третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Поединок прошел на стадионе Люмен Филд в городе Сиэттл. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу нерадзурри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В конце поединка зрители едва не стали свидетелями стычки футболистов. Дело в том, что защитник Интера Дензел Дюмфрис назвал Маркоса Акунью «проституткой» и «трусом», а Акунья ответил словом «ниггер».

В итоге Дюмфрис вместе с другими игроками Интера под «обстрелом» различных предметов от фанатов убежали в подтрибунное помещение, а Акунью пришлось сдерживать партнерам по команде.

ВИДЕО. «Ниггер» и «шлюха». Матч КЧМ едва не закончился дракой

По теме:
Итальянцы забили всего 6 голов на клубных чемпионатах мира
Видад – Аль-Айн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хаби АЛОНСО: «Винисиус, Беллингем, Мбаппе должны помогать в обороне»
Маркос Акунья Дензел Дюмфрис Ривер Плейт Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный форвард АПЛ нашел себе новый клуб. Будет играть в еврокубках
Футбол | 25 июня 2025, 12:30 1
Легендарный форвард АПЛ нашел себе новый клуб. Будет играть в еврокубках
Легендарный форвард АПЛ нашел себе новый клуб. Будет играть в еврокубках

Джейми Варди, вероятнее всего, перейдет в «Бетис»

Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Футбол | 25 июня 2025, 15:22 8
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера

Николай Морозюк предложил Георгию Судакову повторить популярный челлендж

Бразильский легионер отказался возвращаться в Украину и играть за клуб УПЛ
Футбол | 26.06.2025, 11:18
Бразильский легионер отказался возвращаться в Украину и играть за клуб УПЛ
Бразильский легионер отказался возвращаться в Украину и играть за клуб УПЛ
Шанс от Турана? Шахтер объявил о возвращении футболиста сборной Украины
Футбол | 26.06.2025, 09:31
Шанс от Турана? Шахтер объявил о возвращении футболиста сборной Украины
Шанс от Турана? Шахтер объявил о возвращении футболиста сборной Украины
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Волейбол | 25.06.2025, 14:15
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
Нє, ну а шо він не правий - хлоп по справі шоколадний)
Ответить
0
Перший Серед Рівних
хахахахахаха))))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
24.06.2025, 11:32 11
Футбол
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
25.06.2025, 07:47 18
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
25.06.2025, 08:46 106
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины устроил кадровую чистку. Ушли 4 игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины устроил кадровую чистку. Ушли 4 игрока
25.06.2025, 07:23
Футзал
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем