Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Огненная подача: Синнер зажег спичку теннисным мячом
Уимблдон
26 июня 2025, 12:02 | Обновлено 26 июня 2025, 12:36
383
1

ВИДЕО. Огненная подача: Синнер зажег спичку теннисным мячом

ATP опубликовала «огненное» видео с участием Янника

26 июня 2025, 12:02 | Обновлено 26 июня 2025, 12:36
383
1
ВИДЕО. Огненная подача: Синнер зажег спичку теннисным мячом
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист, трехкратный победитель турниров Grand Slam и лидер рейтинга АТР Янник Синнер зажег спичку, выполнив подачу.

ATP поделилась «огненным» видео с участием Янника. Перед выполнением трюка Янник проверил, можно ли зажечь спичку теннисным мячом. А после сделал «fire ace».

Синнер проводит подготовку к Уимблдону-2025, который стартует уже 30 июня. Янник будет первым сеяным на травяном мейджоре.

Свой последний матч итальянец провел на пятисотнике в Галле, где во втором раунде уступил будущем триумфатору Александру Бублику.

ВИДЕО. Огненная подача: Синнер зажег спичку теннисным мячом

По теме:
Алькарас на экваторе сезона доминирует в рейтинге ATP Race на пути в Турин
ВИДЕО. Первая ракетка мира провел первую тренировку на кортах Уимблдона
Рейтинг ATP. На сколько Алькарас подкрался к Синнеру после трофея в Лондоне
Янник Синнер видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Футбол | 25 июня 2025, 16:23 0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»

Защитник Арсенала поделился эмоциями от постоянных напоминаний мира о войне

ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Футбол | 26 июня 2025, 07:37 0
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды

Шапаренко готов связать будущее с Кристиной Шацких

Больше не будет. Названа крайняя сумма, которую ПСЖ предложит за Забарного
Футбол | 25.06.2025, 14:34
Больше не будет. Названа крайняя сумма, которую ПСЖ предложит за Забарного
Больше не будет. Названа крайняя сумма, которую ПСЖ предложит за Забарного
Красно-черная кровь чемпиона. Паоло Мальдини празднует день рождения
Футбол | 26.06.2025, 08:00
Красно-черная кровь чемпиона. Паоло Мальдини празднует день рождения
Красно-черная кровь чемпиона. Паоло Мальдини празднует день рождения
Известны все четвертьфинальные пары травяного турнира ATP 250 в Мальорке
Теннис | 26.06.2025, 07:28
Известны все четвертьфинальные пары травяного турнира ATP 250 в Мальорке
Известны все четвертьфинальные пары травяного турнира ATP 250 в Мальорке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pixelman
Цікаво скільки дублів на це пішло)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 1
Футбол
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
24.06.2025, 14:33 6
Футбол
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25.06.2025, 15:15 72
Теннис
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 10
Теннис
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
25.06.2025, 15:22 8
Футбол
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
24.06.2025, 11:32 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем