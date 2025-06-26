Итальянский теннисист, трехкратный победитель турниров Grand Slam и лидер рейтинга АТР Янник Синнер зажег спичку, выполнив подачу.

ATP поделилась «огненным» видео с участием Янника. Перед выполнением трюка Янник проверил, можно ли зажечь спичку теннисным мячом. А после сделал «fire ace».

Синнер проводит подготовку к Уимблдону-2025, который стартует уже 30 июня. Янник будет первым сеяным на травяном мейджоре.

Свой последний матч итальянец провел на пятисотнике в Галле, где во втором раунде уступил будущем триумфатору Александру Бублику.

ВИДЕО. Огненная подача: Синнер зажег спичку теннисным мячом