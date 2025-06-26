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  4. БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо на клубном ЧМ выиграло бы не только у Окленда»
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 11:39 |
724
7

БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо на клубном ЧМ выиграло бы не только у Окленда»

Опытный полузащитник «Динамо» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

26 июня 2025, 11:39 |
724
7
БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо на клубном ЧМ выиграло бы не только у Окленда»
Виталий Буяльский

Опытный полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, какими были бы шансы киевлян на клубном чемпионате мира.

– Виталий, если бы «Динамо» принимало участие в клубном чемпионате мира, оно выиграло бы в матче с новозеландским «Оклендом»?

– Я считаю, что «Динамо» выиграло бы! И не только у «Окленда». У других команд тоже могли бы выиграть.

– Вообще каково ваше мнение о клубном мундиале?

– Вы же поймите, что клубный чемпионат мира – это больше о подготовке, а не о результате. Поэтому я думаю, что такие команды, как «Реал» Мадрид и «ПСЖ», не смотрят на результат. Они смотрят на подготовку. Потому что для них это этап – подготовиться к своему чемпионату и Лиге чемпионов.

– А «Динамо» на клубном чемпионате мира обыграло бы не только «Окленд»?

– Конечно.

Мероприятие было организовано ФК «Динамо» совместно с титульным партнером GGBET.

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Динамо Киев Виталий Буяльский клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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Комментарии 7
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OLDTROLL
Ви вже в лізі Європи 2024-25 у всіх виграли)))
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+8
PUMA
2 лишнехромосомных отписалось. Oldtroll и  ,дыряво а ты не дорабатываешь, выгоняй все акаунты на роботу а то только со Сказки. Халтура дыряво,халтура 
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
SHN
Пусть он на составы посмотрит и на призовые,а потом рассуждает о подготовке
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-1
Сказки КУева
Клоуны из Дыр очки. Пум очка тебе самой то не смешно
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-2
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