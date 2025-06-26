БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо на клубном ЧМ выиграло бы не только у Окленда»
Опытный полузащитник «Динамо» дал эксклюзивное интервью Sport.ua
Опытный полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, какими были бы шансы киевлян на клубном чемпионате мира.
– Виталий, если бы «Динамо» принимало участие в клубном чемпионате мира, оно выиграло бы в матче с новозеландским «Оклендом»?
– Я считаю, что «Динамо» выиграло бы! И не только у «Окленда». У других команд тоже могли бы выиграть.
– Вообще каково ваше мнение о клубном мундиале?
– Вы же поймите, что клубный чемпионат мира – это больше о подготовке, а не о результате. Поэтому я думаю, что такие команды, как «Реал» Мадрид и «ПСЖ», не смотрят на результат. Они смотрят на подготовку. Потому что для них это этап – подготовиться к своему чемпионату и Лиге чемпионов.
– А «Динамо» на клубном чемпионате мира обыграло бы не только «Окленд»?
– Конечно.
Мероприятие было организовано ФК «Динамо» совместно с титульным партнером GGBET.
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