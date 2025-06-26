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  4. Хаби АЛОНСО: «Винисиус, Беллингем, Мбаппе должны помогать в обороне»
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 11:48 |
298
0

Хаби АЛОНСО: «Винисиус, Беллингем, Мбаппе должны помогать в обороне»

Пресс-конференция главного тренера «Реала» накануне матча с РБ Зальцбург

26 июня 2025, 11:48 |
298
0
Хаби АЛОНСО: «Винисиус, Беллингем, Мбаппе должны помогать в обороне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

27 июня состоится матч третьего тура группы Н Клубного чемпионата мира, в котором сыграют австрийский «РБ Зальцбург» и мадридский «Реал».

Накануне этого противостояния главный тренер испанского клуба Хаби Алонсо ответил на вопросы журналистов и проанализировал состояние своих подопечных:

О матче с Зальцбургом: «У нас две цели: победить и занять первое место в группе. В последней игре, несмотря на то, что мы были в меньшинстве, мы чувствовали себя хорошо как с мячом, так и без него. Мы качественно играли, и теперь хотим сделать это в составе 11 человек в течение всех 90 минут против требовательного и динамичного соперника. Мы знаем, что находимся в решающей фазе, последней игре группы, и теперь наша цель — перейти в следующую фазу в качестве лучшей команды».

Состояние Родриго: «Я вижу Родриго в хорошем свете. Он полон энтузиазма. Он по-прежнему важен и понадобится нам в ближайшее время. Родриго – особенный игрок; я думаю, он хорошо выступит на клубном чемпионате мира ».

Состояние Мбаппе: «Я был рад видеть его на поле, но это был первый день, когда он надел бутсы и немного побегал. Он был хорош, но недостаточно восстановился. У него все еще есть слабое место, чтобы играть на том конкурентном уровне, который нам понадобится завтра. Мы поговорили после тренировки, и он предпочел бы остаться вне заявки и хорошо восстановиться, чтобы быть готовым, когда мы пройдем дальше».

Менди и Камавинга: «Менди все еще нужно время, чтобы вернуться на поле. Камавинга быстро прогрессирует. Он проводит все больше времени с командой на поле. Я не знаю, будет ли он доступен для предстоящих матчей, но мы надеемся увидеть его скорое возвращение. Он очень талантливый игрок, и он нам нужен».

О влиянии Дина Хейсена: «Он важная личность для нас. Дин показал это в национальной сборной и в клубе. Он заслуживает любви и уважения за свое качество и важность, которую он привносит на поле. Это великолепное приобретение. Мы должны продолжать поддерживать и подталкивать его, потому что ему еще есть куда расти. Он не должен расслабляться. Я рад, что Хейсен с нами».

Мнение о клубном чемпионате мира: «Для нас в европейском футболе было полезно увидеть уровень конкурентоспособности за рубежом. Это условия, которых у нас нет в течение года. Но помимо этого, вы видите команды, которых вы не имеете на своем радаре – они очень сильны. Это хорошо для футбола в целом».

Роль Браима Диаса: «Это парень, который очень хорошо понимает вещи на поле. Он конкурентоспособный игрок, у которого есть великолепное качество, чтобы менять игру. Иметь таких игроков, которые, как вы знаете, окажут хорошее влияние, очень важно. Он очень силен с нами в повседневной работе, качественно тренируется. Я знаю, что могу рассчитывать на него во всем».

Позиция Вальверде: «У меня есть несколько хороших идей относительно Вальверде. Он очень разносторонний игрок, может играть на разных позициях. Он может играть ближе к флангу. У нас с ним много гибкости».

Воспоминания, как игрока «Реала»: «Это самая престижная и узнаваемая команда в мире. Ее история говорит сама за себя. Куда бы вы ни пошли, вы чувствуете это признание, и это то, что делает «Реал Мадрид» великим. Эти факторы заставляют клуб всегда стремиться к совершенствованию и достижению большего. Для меня привилегия и честь быть частью этого клуба. Я сделаю все возможное, чтобы достичь наших целей и укрепить нашу легенду».

Беллингем после операции: «Он продолжит быть ключевым игроком для нас. Мне нравится то, что он делает в полузащите и как он участвует команду в каждой игре. У него потрясающие качества. Мы всегда стараемся быть рядом с ним, он очень амбициозен. Это игрок, который всегда хочет совершенствоваться и продолжать расти».

О недостатке времени на подготовку: «Это сильно отличается от предсезонки, где можно чередовать и распределять нагрузку. Здесь соревнование, которое больше похоже на формат «национальной сборной», чем на клубное соревнование, поэтому этот Клубный чемпионат мира немного особенный».

Игра Винисиуса без мяча: «Мы все должны защищаться, все одиннадцать игроков должны быть вовлечены. Они должны объединиться и знать, как прессинговать. Без этого будет очень сложно показать необходимый результат. Винисиус-младший, Беллингем, Вальверде, Мбаппе – все, кто впереди, должны помогать в обороне».

Состояние Алабы: «Ему понадобится немного больше времени, он восстанавливается. После операции нам придется набраться терпения, учитывая тяжесть его травмы».

Матч против Зальцбурга: «Нынешний Зальцбург отличается от того, что мы видели в течение сезона, и от того, с которым «Реал Мадрид» играл в Лиге чемпионов . Они подписали новых игроков перед турниром. Они играют очень качественно, у них четкие идеи, и мы должны отдать все силы, чтобы победить их. Я знаю их очень хорошо, поэтому нам будет нелегко».

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клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид РБ Зальцбург Хаби Алонсо Килиан Мбаппе Родриго Гоес Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Дин Хейсен Ферлан Менди Эдуардо Камавинга пресс-конференция
Николай Титюк Источник: ФК Реал Мадрид
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