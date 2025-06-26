Львовские «Карпаты» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Первый этап учебно-тренировочных сборов команда проведет во Львове.

На первом этапе сборов помимо интенсивных тренировок предусмотрены два контрольных матча. 1 июля запланирована игра с клубом «Куликов-Белка» (Вторая лига). 5 июля «Карпаты» проведут матч с «Агробизнесом» (Первая лига).

Затем команда отправится в Австрию, где проведет второй этап сборов. Соперников в контрольных матчах на австрийском сборе львовский клуб назовет позже.

Прошлый сезон «Карпаты» завершили на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ. В 30 матчах команда набрала 46 очков.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» попрощались с тремя футболистами.

ВИДЕО. Карпаты ведут подготовку к сезону