Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Карпаты ведут подготовку к сезону
Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 11:19 | Обновлено 26 июня 2025, 11:20
215
0

ВИДЕО. Карпаты ведут подготовку к сезону

Команда Владислава Лупашко начала работу на учебно-тренировочных сборах

26 июня 2025, 11:19 | Обновлено 26 июня 2025, 11:20
215
0
ВИДЕО. Карпаты ведут подготовку к сезону
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Первый этап учебно-тренировочных сборов команда проведет во Львове.

На первом этапе сборов помимо интенсивных тренировок предусмотрены два контрольных матча. 1 июля запланирована игра с клубом «Куликов-Белка» (Вторая лига). 5 июля «Карпаты» проведут матч с «Агробизнесом» (Первая лига).

Затем команда отправится в Австрию, где проведет второй этап сборов. Соперников в контрольных матчах на австрийском сборе львовский клуб назовет позже.

Прошлый сезон «Карпаты» завершили на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ. В 30 матчах команда набрала 46 очков.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» попрощались с тремя футболистами.

ВИДЕО. Карпаты ведут подготовку к сезону

По теме:
«Дали гарантии». Любенович пояснил, почему согласился возглавить Ворсклу
ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Блохин вошел в тренерский штаб ван Леувена
Буяльский назвал самые позитивные и негативные матчи Динамо в еврокубках
учебно-тренировочные сборы Карпаты Львов Владислав Лупашко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Бокс | 26 июня 2025, 08:50 3
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком

Александр прекратил сотрудничество с промоутером

Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Бокс | 25 июня 2025, 14:12 0
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика

Чемпиону мира из Украины помогают три боксера с африканскими корнями

Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Футбол | 26.06.2025, 10:15
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Футбол | 25.06.2025, 16:23
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Ярмоленко – о рекорде Шацких, золоте УПЛ, Боруссии и Вест Хэме
Футбол | 26.06.2025, 11:02
Ярмоленко – о рекорде Шацких, золоте УПЛ, Боруссии и Вест Хэме
Ярмоленко – о рекорде Шацких, золоте УПЛ, Боруссии и Вест Хэме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 1
Футбол
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
24.06.2025, 11:32 11
Футбол
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
25.06.2025, 07:47 18
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
25.06.2025, 08:46 106
Бокс
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25.06.2025, 15:15 72
Теннис
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
25.06.2025, 14:01
Футбол
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
24.06.2025, 15:50 1
Хоккей
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем