Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы G клубного чемпионата мира 2025
В четверг, 26 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе G между «Ювентусом» и «Манчестер Сити».
Встречу примет «Кемпинг Ворлд Стэдиум» в Орландо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе с «Ювентусом» и «Манчестер Сити» также находятся «Аль-Айн» и «Видад». Оба европейских клуба набрали по 6 очков и гарантировали себе путевки в 1/8 финала.
Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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