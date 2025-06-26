В четверг, 26 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе G между «Ювентусом» и «Манчестер Сити».

Встречу примет «Кемпинг Ворлд Стэдиум» в Орландо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В группе с «Ювентусом» и «Манчестер Сити» также находятся «Аль-Айн» и «Видад». Оба европейских клуба набрали по 6 очков и гарантировали себе путевки в 1/8 финала.

Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.