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Клубный чемпионат мира
Ювентус
26.06.2025 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 10:55 | Обновлено 26 июня 2025, 11:00
37
0

Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы G клубного чемпионата мира 2025

26 июня 2025, 10:55 | Обновлено 26 июня 2025, 11:00
37
0
Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В четверг, 26 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе G между «Ювентусом» и «Манчестер Сити».

Встречу примет «Кемпинг Ворлд Стэдиум» в Орландо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Ювентусом» и «Манчестер Сити» также находятся «Аль-Айн» и «Видад». Оба европейских клуба набрали по 6 очков и гарантировали себе путевки в 1/8 финала.

Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Ювентус – Манчестер Сити
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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