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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 10:44 |
701
0

Президент украинской команды запланировал дебют в Премьер-лиге в 41 год

Роман Солодаренко ждет новый сезон, чтобы выйти на поле в футболке «Кудровки»

26 июня 2025, 10:44 |
701
0
Президент украинской команды запланировал дебют в Премьер-лиге в 41 год
ФК Кудровка. Роман Солодаренко

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал, что планирует дебютировать в элитном дивизионе Украины в сезоне 2025/26:

«Все время бредил футболом. Все, что сейчас происходит – это мечта моего детства. Планирую еще вернуться на футбольные поля именно в составе профессиональной «Кудровки».

Я играл на позиции защитника, в последнее время – на позиции нападающего. Кстати, в 2021 году стал лучшим нападающим и бомбардиром «Кудровки» в Кубке Черниговской области», – рассказал Солодаренко.

«Кудровка» заняла четвертое место в Чемпионской группе Первой лиги и получила право сразиться за выход в элитный дивизион. В переходных матчах подопечные Баранова сенсационно одолели полтавскую «Ворсклу» в серии пенальти (1:2, 1:0, пен 4:3).

Роману Солодаренко исполнилось 41 год, у него есть опыт выступлений за команду на любительском уровне, но на данный момент он не дебютировал в профессиональном футболе. Стоит отметить, что президент «Кудровки» неоднократно попадал в заявку своей команды, но на поле не выходил.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Роман Солодаренко
Николай Титюк Источник: YouTube
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