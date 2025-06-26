18-летний аргентинский футболист умер во время операции на колене
Полузащитник «Сан-Тельмо» Камило Нуин не выдержал операции по восстановлению сустава
Аргентинский клуб «Сан-Тельмо», который выступает во втором дивизионе, объявил о смерти 18-летнего полузащитника Камило Нуина.
По информации аргентинской прессы, 25 июня врачи проводили операцию на колене игрока. Процедура предполагала лечение мениска и крестообразных связок, чтобы восстановить стабильность сустава.
Детальные обстоятельства трагедии продолжает изучать местная полиция. Известно, что футболист не пережил эту операцию.
«С глубокой грустью мы прощаемся с Камило Нуином, который умер утром. Мы находимся рядом с его семьей, друзьями и близкими в это тяжелое время. Твой след останется в нашем клубе. Покойся с миром», – сообщила пресс-служба клуба.
Нуин присоединился к «Сан-Тельмо» в 2022 году, до этого играл в академиях известных аргентинских команд – «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».
𝐒𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐋𝐌𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐔𝐓𝐎 Con profundo dolor despedimos a Camilo Nuin, jugador de la Reserva, quien falleció esta mañana. Acompañamos en este duro momento a su familia, amigos y seres queridos. Tu huella queda en el club. QEPD. pic.twitter.com/rLxKfDwbHQ— Club Atlético San Telmo (@clubsantelmo) June 25, 2025
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