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  4. 18-летний аргентинский футболист умер во время операции на колене
Аргентина
26 июня 2025, 10:32 |
666
0

18-летний аргентинский футболист умер во время операции на колене

Полузащитник «Сан-Тельмо» Камило Нуин не выдержал операции по восстановлению сустава

26 июня 2025, 10:32 |
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18-летний аргентинский футболист умер во время операции на колене
Getty Images/Global Images Ukraine.

Аргентинский клуб «Сан-Тельмо», который выступает во втором дивизионе, объявил о смерти 18-летнего полузащитника Камило Нуина.

По информации аргентинской прессы, 25 июня врачи проводили операцию на колене игрока. Процедура предполагала лечение мениска и крестообразных связок, чтобы восстановить стабильность сустава.

Детальные обстоятельства трагедии продолжает изучать местная полиция. Известно, что футболист не пережил эту операцию.

«С глубокой грустью мы прощаемся с Камило Нуином, который умер утром. Мы находимся рядом с его семьей, друзьями и близкими в это тяжелое время. Твой след останется в нашем клубе. Покойся с миром», – сообщила пресс-служба клуба.

Нуин присоединился к «Сан-Тельмо» в 2022 году, до этого играл в академиях известных аргентинских команд – «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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