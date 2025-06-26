Major League Soccer26 июня 2025, 14:28 |
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Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Легендарный нападающий может перейти в «Аль-Хиляль»
26 июня 2025, 14:28 |
2587
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Саудовский «Аль-Хильяль» интересуется легендарным аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси, сообщает издание Madrid-Barcelona.
По информации источника, клуб Про-лиги предлагает 38-летнему футболисту контракт с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.
В 2025 году Лионель Месси провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Напомним, 24 июня Лионель Месси отпраздновал свой 38-й день рождения.
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Не понимаю как можно отказываться от таких денег на закате своей карьеры..
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