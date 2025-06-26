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  4. Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Major League Soccer
26 июня 2025, 14:28 |
2587
1

Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги

Легендарный нападающий может перейти в «Аль-Хиляль»

26 июня 2025, 14:28 |
2587
1
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Саудовский «Аль-Хильяль» интересуется легендарным аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси, сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, клуб Про-лиги предлагает 38-летнему футболисту контракт с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

В 2025 году Лионель Месси провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Напомним, 24 июня Лионель Месси отпраздновал свой 38-й день рождения.

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Лионель Месси Интер Майами Аль-Хиляль трансферы Major League Soccer (MLS) чемпионат Саудовской Аравии по футболу зарплаты
Дмитрий Вус Источник
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NadalKing
Не понимаю как можно отказываться от таких денег на закате своей карьеры..
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