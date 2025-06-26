Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги

Саудовский «Аль-Хильяль» интересуется легендарным аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси, сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, клуб Про-лиги предлагает 38-летнему футболисту контракт с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

В 2025 году Лионель Месси провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Напомним, 24 июня Лионель Месси отпраздновал свой 38-й день рождения.