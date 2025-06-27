Известный юрист: «Челси может подать в суд на Мудрика, УАФ и даже Шахтер»

Известный юрист Евгений Пронин рассказал, действительно ли лондонский Челси может подать в суд на украинского вингера Михаила Мудрика:

«Проблема не только в том, что они заплатили 70 миллионов. Проблема в том, что у Мудрика контракт на 8 лет с зарплатой более 5 миллионов фунтов в год. Поэтому это может быть еще +36 миллионов потерь. Поэтому Челси нужно что-то делать.

Смежными маркерами того, что они не стоят на месте, может быть то, что клуб забрал 10-ку у Мудрика, отдал Палмеру. Здесь маркетинг, нужно футболки продавать...

Может ли Челси подать иск к Мудрику? Я не уверен, что именно Мудрик должен быть ответчиком. Если будет доказано, что это произошло в лагере сборной, тем более, если как-то смогут доказать, что это врач сборной что-то ему дал, то действительно могут подать в суд на УАФ.

Но была версия, что это не работающий человек уколол что-то Мише, что могло содержать этот мелдронат, поэтому здесь прикольная юридическая конструкция. Если мы соберем просто слухи и построим конструкцию того, что не врач УАФ вколол что-то Мудрику, УАФ может отклонить иск Челси тем, что нет официально подтвержденной информации, что это именно врач УАФ сделал. Это может быть интересный спор.

Думаю, что Челси предусмотрит несколько ответчиков. И УАФ, и Михаил, и даже возможно футбольный клуб Шахтер, потому что деньги получил Шахтер. Может они захотят отмотать время и вернуть деньги. Но по Шахтеру шансов не вижу вообще, по Михаилу и УАФ – 50 на 50».