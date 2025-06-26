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  4. Кристиан КИВУ: «Нас удивила их агрессивность»
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 10:01 |
215
0

Кристиан КИВУ: «Нас удивила их агрессивность»

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над «Ривер Плейтом»

26 июня 2025, 10:01 |
215
0
Кристиан КИВУ: «Нас удивила их агрессивность»
ФК Интер. Кристиан Киву

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над аргентинским «Ривер Плейтом» (2:0) в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира:

«Мы сыграли серьезную игру, с характером и желанием победить. В первом тайме нас немного удивила их агрессивность, они с такой яростью выходили на мячи. Затем в перерыве мы исправили этот момент. Мы также добавили интенсивности, желания выигрывать дуэли, потому что мы тоже сильны, мы также способны играть в таком стиле. Да, это была отличная игра, «Ривер» – отличная команда, и они сделали все, чтобы пройти дальше, но мы попали в нужную ситуацию и сумели выиграть. Мы хорошо защищались.

Если мы здесь, то это потому, что мы хотим попробовать дойти до финала турнира. Я горжусь этим. Но это заслуга ребят, которые также принимают изменение методологии от меня и моего тренерского штаба.

Пио Эспозито? Как можно оставить его одного после такого матча? Давайте постараемся не повторять с ним тех же ошибок, которые мы делали с другими... Да, это была отличная игра, он попал в сложную ситуацию. Он был готов, это награда за его интеллект, за его работу. Он парень, который решил пойти играть в другой категории, он провел два замечательных сезона в «Специи», он вырос и повзрослел. У него большие преимущества, я знаю, что он осознает все это, но нам нужно продолжать с ним работать. Но я знаю его и знаю, что он будет твердо стоять на земле. На кого он похож? Я никогда не сравнивал его с собой, я знаю его с тех пор, как он был ниже меня. Люди думают, что он хорош только в центральной зоне, но это не так, он хорош везде, он может провести дуэль на всех участках поля. Поздравляю семью, которая воспитала трех замечательных парней. Я даже думал о том, чтобы привлечь его и Себастьяно к игре».

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Ривер Плейт Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу Кристиан Киву пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: La Gazzetta dello Sport
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