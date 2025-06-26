Чеберко помог победить Коламбусу, почему не играл Синчук? Результаты MLS
26 июня состоялись очередные матчи Major League Soccer
26 июня состоялись матчи очередного тура чемпионата Major League Soccer (MLS) – украинский защитник Евгений Чеберко помог «Коламбус Крю» одолеть «Атланту Юнайтед» со счетом 3:1.
27-летний футболист вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут и получил достаточно высокую оценку 7,2. «Коламбус Крю» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Клуб де фут Монреаль» потерпел поражение от «Цинциннати» (1:3), но остался на второй позиции на Востоке. Защитник Геннадий Синчук остался вне заявки, так как продолжает восстанавливаться после травмы.
Major League Soccer (MLS), 26 июня
Клуб де фут Монреаль – Цинциннати – 1:3
Голы: Овусу, 90 – Эвандер, 45, 83, Орельяно, 65
Коламбус Крю – Атланта Юнайтед – 3:1
Голы: Эррера, 23, Рассел-Роу, 32, 42 – Леннон, 56
Нью-Ингленд Революшн – Нэшвилл – 2:3
Голы: Чанкалай, 15, Себальос, 49 – Сарридж, 45+2, 51, 58 (пен)
Торонто – Нью-Йорк Ред Буллз – 1:1
Голы: Корбяну, 51 – Софо, 20
Миннесота Юнайтед – Хьюстон Динамо – 3:1
Голы: Хионгване, 60, 63, Лод, 70 – Фелипе Андраде, 90+4
Сент-Луис Сити – Орландо Сити – 2:4
Голы: Бехер, 40, Клаусс, 45+3 – Энрике, 7, 22, Пашалич, 9, 82
Спортинг Канзас-Сити – Шарлотт – 2:1
Голы: Тое, 90+3, Йовельич, 90+6 – Токломати, 34
Даллас – Сан-Хосе Эртквейкс – 2:4
Голы: Муса, 30, Мур, 68 – Аранго, 50, Мартинес, 57, Леру, 76, Кае, 90+9
Чикаго Файр – Филадельфия Юнион – 0:1
Гол: Дамиани, 10 (пен)
Колорадо Рэпидс – Лос-Анджелес Гэлакси – 2:0
Голы: Михайлович, 24, Харрис, 28
Ванкувер Уайткэпс – Сан-Диего – 3:5
Голы: Окампо, 43, Лаборда, 66, Купленд, 90+6 – Илоски, 35, 37, 44, 47, Анхел, 90
|Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Филадельфия Юнион
|19
|12
|4
|3
|35 - 19
|30.06.25 01:00 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт01.06.25 Даллас 0:0 Филадельфия Юнион29.05.25 Торонто 1:2 Филадельфия Юнион25.05.25 Филадельфия Юнион 3:3 Интер Майами
|40
|2
|Цинциннати
|19
|11
|3
|5
|29 - 25
|29.06.25 02:30 Орландо Сити - Цинциннати26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати01.06.25 Цинциннати 1:2 ДС Юнайтед29.05.25 Цинциннати 3:3 Даллас26.05.25 Атланта Юнайтед 4:2 Цинциннати
|36
|3
|Нэшвилл
|19
|10
|5
|4
|35 - 23
|29.06.25 02:30 ДС Юнайтед - Нэшвилл26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити29.05.25 Коламбус Крю 2:2 Нэшвилл25.05.25 Торонто 1:2 Нэшвилл
|35
|4
|Коламбус Крю
|19
|9
|7
|3
|32 - 26
|30.06.25 01:00 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед15.06.25 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Вайткепс01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю29.05.25 Коламбус Крю 2:2 Нэшвилл25.05.25 Шарлотт 3:2 Коламбус Крю
|34
|5
|Орландо Сити
|19
|9
|6
|4
|36 - 24
|29.06.25 02:30 Орландо Сити - Цинциннати26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити15.06.25 Колорадо Рэпидс 0:1 Орландо Сити01.06.25 Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр29.05.25 Атланта Юнайтед 3:2 Орландо Сити25.05.25 Орландо Сити 1:0 Портленд Тимберс
|33
|6
|Интер Майами
|16
|8
|5
|3
|36 - 27
|06.07.25 02:30 Монреаль Импакт - Интер Майами01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт25.05.25 Филадельфия Юнион 3:3 Интер Майами19.05.25 Интер Майами 0:3 Орландо Сити15.05.25 Сан-Хосе Эртквейкс 3:3 Интер Майами
|29
|7
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|8
|4
|7
|30 - 22
|29.06.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед29.05.25 Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Шарлотт25.05.25 ДС Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|8
|Нью-Йорк Сити
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|29.06.25 02:30 Монреаль Импакт - Нью-Йорк Сити13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити29.05.25 Нью-Йорк Сити 0:3 Хьюстон Динамо25.05.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр17.05.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|9
|Шарлотт
|19
|8
|1
|10
|30 - 31
|29.06.25 03:30 Чикаго Файр - Шарлотт26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт29.05.25 Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Шарлотт25.05.25 Шарлотт 3:2 Коламбус Крю
|25
|10
|Чикаго Файр
|18
|7
|4
|7
|35 - 32
|29.06.25 03:30 Чикаго Файр - Шарлотт26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр01.06.25 Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр25.05.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр
|25
|11
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|6
|5
|6
|21 - 18
|29.06.25 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати01.06.25 Монреаль Импакт 0:3 Нью-Инглэнд Революшн29.05.25 ДС Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн25.05.25 Спортинг Канзас-Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн
|23
|12
|ДС Юнайтед
|19
|4
|6
|9
|17 - 38
|29.06.25 02:30 ДС Юнайтед - Нэшвилл15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр01.06.25 Цинциннати 1:2 ДС Юнайтед29.05.25 ДС Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн25.05.25 ДС Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|13
|Атланта Юнайтед
|19
|4
|5
|10
|22 - 37
|06.07.25 02:30 ДС Юнайтед - Атланта Юнайтед26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед29.05.25 Атланта Юнайтед 3:2 Орландо Сити26.05.25 Атланта Юнайтед 4:2 Цинциннати
|17
|14
|Торонто
|18
|3
|5
|10
|19 - 25
|29.06.25 02:30 Торонто - Портленд Тимберс26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт29.05.25 Торонто 1:2 Филадельфия Юнион25.05.25 Торонто 1:2 Нэшвилл17.05.25 Монреаль Импакт 1:6 Торонто
|14
|15
|Монреаль Импакт
|19
|2
|5
|12
|16 - 36
|29.06.25 02:30 Монреаль Импакт - Нью-Йорк Сити26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати15.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Монреаль Импакт01.06.25 Монреаль Импакт 0:3 Нью-Инглэнд Революшн29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт25.05.25 Монреаль Импакт 2:2 Лос-Анджелес
|11
|Западная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Сан-Диего
|19
|11
|3
|5
|38 - 23
|29.06.25 03:30 Даллас - Сан-Диего26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего15.06.25 Миннесота Юнайтед 2:4 Сан-Диего01.06.25 Сан-Диего 2:0 Остин29.05.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Диего24.05.25 Сан-Диего 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси
|36
|2
|Ванкувер Вайткепс
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|30.06.25 04:30 Лос-Анджелес - Ванкувер Вайткепс26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего15.06.25 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Вайткепс09.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:0 Сиэтл Саундерс29.05.25 Ванкувер Вайткепс 0:0 Миннесота Юнайтед25.05.25 Реал Солт-Лейк 2:3 Ванкувер Вайткепс
|35
|3
|Миннесота Юнайтед
|19
|9
|6
|4
|31 - 21
|29.06.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо15.06.25 Миннесота Юнайтед 2:4 Сан-Диего02.06.25 Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед29.05.25 Ванкувер Вайткепс 0:0 Миннесота Юнайтед25.05.25 Миннесота Юнайтед 1:1 Остин
|33
|4
|Портленд Тимберс
|18
|8
|6
|4
|28 - 24
|29.06.25 02:30 Торонто - Портленд Тимберс14.06.25 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс09.06.25 Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити29.05.25 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс25.05.25 Орландо Сити 1:0 Портленд Тимберс18.05.25 Портленд Тимберс 1:1 Сиэтл Саундерс
|30
|5
|Сан-Хосе Эртквейкс
|19
|7
|5
|7
|39 - 31
|29.06.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Лос-Анжелес Гэлакси26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс14.06.25 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс31.05.25 Сент-Луис Сити 2:1 Сан-Хосе Эртквейкс29.05.25 Лос-Анжелес Гэлакси 0:1 Сан-Хосе Эртквейкс25.05.25 Сан-Хосе Эртквейкс 3:3 Хьюстон Динамо
|26
|6
|Лос-Анджелес
|16
|7
|5
|4
|30 - 23
|30.06.25 04:30 Лос-Анджелес - Ванкувер Вайткепс09.06.25 Лос-Анджелес 3:1 Спортинг Канзас-Сити25.05.25 Монреаль Импакт 2:2 Лос-Анджелес19.05.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес15.05.25 Лос-Анджелес 4:0 Сиэтл Саундерс12.05.25 Ванкувер Вайткепс 2:2 Лос-Анджелес
|26
|7
|Сиэтл Саундерс
|18
|7
|5
|6
|25 - 25
|29.06.25 05:30 Сиэтл Саундерс - Остин09.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:0 Сиэтл Саундерс02.06.25 Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед29.05.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Диего24.05.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас18.05.25 Портленд Тимберс 1:1 Сиэтл Саундерс
|26
|8
|Остин
|19
|7
|5
|7
|15 - 21
|29.06.25 05:30 Сиэтл Саундерс - Остин15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз08.06.25 Колорадо Рэпидс 0:2 Остин01.06.25 Сан-Диего 2:0 Остин29.05.25 Остин 1:1 Реал Солт-Лейк25.05.25 Миннесота Юнайтед 1:1 Остин
|26
|9
|Колорадо Рэпидс
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|29.06.25 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс26.06.25 Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анжелес Гэлакси15.06.25 Колорадо Рэпидс 0:1 Орландо Сити08.06.25 Колорадо Рэпидс 0:2 Остин29.05.25 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс25.05.25 Колорадо Рэпидс 1:0 Сент-Луис Сити
|25
|10
|Даллас
|18
|5
|6
|7
|24 - 32
|29.06.25 03:30 Даллас - Сан-Диего26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс15.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:4 Даллас01.06.25 Даллас 0:0 Филадельфия Юнион29.05.25 Цинциннати 3:3 Даллас24.05.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас
|21
|11
|Хьюстон Динамо
|19
|5
|5
|9
|24 - 31
|29.06.25 03:30 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо15.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Монреаль Импакт01.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Спортинг Канзас-Сити29.05.25 Нью-Йорк Сити 0:3 Хьюстон Динамо25.05.25 Сан-Хосе Эртквейкс 3:3 Хьюстон Динамо
|20
|12
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|5
|4
|10
|30 - 36
|29.06.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт15.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:4 Даллас09.06.25 Лос-Анджелес 3:1 Спортинг Канзас-Сити01.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Спортинг Канзас-Сити25.05.25 Спортинг Канзас-Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн
|19
|13
|Реал Солт-Лейк
|18
|5
|3
|10
|18 - 25
|29.06.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед01.06.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:0 Реал Солт-Лейк29.05.25 Остин 1:1 Реал Солт-Лейк25.05.25 Реал Солт-Лейк 2:3 Ванкувер Вайткепс18.05.25 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк
|18
|14
|Сент-Луис Сити
|19
|3
|6
|10
|19 - 30
|29.06.25 03:30 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити14.06.25 Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анжелес Гэлакси09.06.25 Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити31.05.25 Сент-Луис Сити 2:1 Сан-Хосе Эртквейкс25.05.25 Колорадо Рэпидс 1:0 Сент-Луис Сити
|15
|15
|Лос-Анжелес Гэлакси
|19
|1
|5
|13
|18 - 41
|29.06.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Лос-Анжелес Гэлакси26.06.25 Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анжелес Гэлакси14.06.25 Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анжелес Гэлакси01.06.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:0 Реал Солт-Лейк29.05.25 Лос-Анжелес Гэлакси 0:1 Сан-Хосе Эртквейкс24.05.25 Сан-Диего 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси
|8
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