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Major League Soccer
26 июня 2025, 09:59 | Обновлено 26 июня 2025, 10:23
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Чеберко помог победить Коламбусу, почему не играл Синчук? Результаты MLS

26 июня состоялись очередные матчи Major League Soccer

26 июня 2025, 09:59 | Обновлено 26 июня 2025, 10:23
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Чеберко помог победить Коламбусу, почему не играл Синчук? Результаты MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Коламбус Крю – Атланта Юнайтед

26 июня состоялись матчи очередного тура чемпионата Major League Soccer (MLS) – украинский защитник Евгений Чеберко помог «Коламбус Крю» одолеть «Атланту Юнайтед» со счетом 3:1.

27-летний футболист вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут и получил достаточно высокую оценку 7,2. «Коламбус Крю» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Клуб де фут Монреаль» потерпел поражение от «Цинциннати» (1:3), но остался на второй позиции на Востоке. Защитник Геннадий Синчук остался вне заявки, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

Major League Soccer (MLS), 26 июня

Клуб де фут Монреаль – Цинциннати – 1:3
Голы: Овусу, 90 – Эвандер, 45, 83, Орельяно, 65

Коламбус Крю – Атланта Юнайтед – 3:1
Голы: Эррера, 23, Рассел-Роу, 32, 42 – Леннон, 56

Нью-Ингленд Революшн – Нэшвилл – 2:3
Голы: Чанкалай, 15, Себальос, 49 – Сарридж, 45+2, 51, 58 (пен)

Торонто – Нью-Йорк Ред Буллз – 1:1
Голы: Корбяну, 51 – Софо, 20

Миннесота Юнайтед – Хьюстон Динамо – 3:1
Голы: Хионгване, 60, 63, Лод, 70 – Фелипе Андраде, 90+4

Сент-Луис Сити – Орландо Сити – 2:4
Голы: Бехер, 40, Клаусс, 45+3 – Энрике, 7, 22, Пашалич, 9, 82

Спортинг Канзас-Сити – Шарлотт – 2:1
Голы: Тое, 90+3, Йовельич, 90+6 – Токломати, 34

Даллас – Сан-Хосе Эртквейкс – 2:4
Голы: Муса, 30, Мур, 68 – Аранго, 50, Мартинес, 57, Леру, 76, Кае, 90+9

Чикаго Файр – Филадельфия Юнион – 0:1
Гол: Дамиани, 10 (пен)

Колорадо Рэпидс – Лос-Анджелес Гэлакси – 2:0
Голы: Михайлович, 24, Харрис, 28

Ванкувер Уайткэпс – Сан-Диего – 3:5
Голы: Окампо, 43, Лаборда, 66, Купленд, 90+6 – Илоски, 35, 37, 44, 47, Анхел, 90

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Филадельфия Юнион 19 12 4 3 35 - 19 30.06.25 01:00 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт01.06.25 Даллас 0:0 Филадельфия Юнион29.05.25 Торонто 1:2 Филадельфия Юнион25.05.25 Филадельфия Юнион 3:3 Интер Майами 40
2 Цинциннати 19 11 3 5 29 - 25 29.06.25 02:30 Орландо Сити - Цинциннати26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати01.06.25 Цинциннати 1:2 ДС Юнайтед29.05.25 Цинциннати 3:3 Даллас26.05.25 Атланта Юнайтед 4:2 Цинциннати 36
3 Нэшвилл 19 10 5 4 35 - 23 29.06.25 02:30 ДС Юнайтед - Нэшвилл26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити29.05.25 Коламбус Крю 2:2 Нэшвилл25.05.25 Торонто 1:2 Нэшвилл 35
4 Коламбус Крю 19 9 7 3 32 - 26 30.06.25 01:00 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед15.06.25 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Вайткепс01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю29.05.25 Коламбус Крю 2:2 Нэшвилл25.05.25 Шарлотт 3:2 Коламбус Крю 34
5 Орландо Сити 19 9 6 4 36 - 24 29.06.25 02:30 Орландо Сити - Цинциннати26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити15.06.25 Колорадо Рэпидс 0:1 Орландо Сити01.06.25 Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр29.05.25 Атланта Юнайтед 3:2 Орландо Сити25.05.25 Орландо Сити 1:0 Портленд Тимберс 33
6 Интер Майами 16 8 5 3 36 - 27 06.07.25 02:30 Монреаль Импакт - Интер Майами01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт25.05.25 Филадельфия Юнион 3:3 Интер Майами19.05.25 Интер Майами 0:3 Орландо Сити15.05.25 Сан-Хосе Эртквейкс 3:3 Интер Майами 29
7 Нью-Йорк Ред Буллз 19 8 4 7 30 - 22 29.06.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед29.05.25 Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Шарлотт25.05.25 ДС Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз 28
8 Нью-Йорк Сити 18 8 4 6 24 - 20 29.06.25 02:30 Монреаль Импакт - Нью-Йорк Сити13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити29.05.25 Нью-Йорк Сити 0:3 Хьюстон Динамо25.05.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр17.05.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз 28
9 Шарлотт 19 8 1 10 30 - 31 29.06.25 03:30 Чикаго Файр - Шарлотт26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт29.05.25 Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Шарлотт25.05.25 Шарлотт 3:2 Коламбус Крю 25
10 Чикаго Файр 18 7 4 7 35 - 32 29.06.25 03:30 Чикаго Файр - Шарлотт26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр01.06.25 Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр25.05.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр 25
11 Нью-Инглэнд Революшн 17 6 5 6 21 - 18 29.06.25 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати01.06.25 Монреаль Импакт 0:3 Нью-Инглэнд Революшн29.05.25 ДС Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн25.05.25 Спортинг Канзас-Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн 23
12 ДС Юнайтед 19 4 6 9 17 - 38 29.06.25 02:30 ДС Юнайтед - Нэшвилл15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр01.06.25 Цинциннати 1:2 ДС Юнайтед29.05.25 ДС Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн25.05.25 ДС Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз 18
13 Атланта Юнайтед 19 4 5 10 22 - 37 06.07.25 02:30 ДС Юнайтед - Атланта Юнайтед26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед29.05.25 Атланта Юнайтед 3:2 Орландо Сити26.05.25 Атланта Юнайтед 4:2 Цинциннати 17
14 Торонто 18 3 5 10 19 - 25 29.06.25 02:30 Торонто - Портленд Тимберс26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт29.05.25 Торонто 1:2 Филадельфия Юнион25.05.25 Торонто 1:2 Нэшвилл17.05.25 Монреаль Импакт 1:6 Торонто 14
15 Монреаль Импакт 19 2 5 12 16 - 36 29.06.25 02:30 Монреаль Импакт - Нью-Йорк Сити26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати15.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Монреаль Импакт01.06.25 Монреаль Импакт 0:3 Нью-Инглэнд Революшн29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт25.05.25 Монреаль Импакт 2:2 Лос-Анджелес 11
Полная таблица

Западная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Сан-Диего 19 11 3 5 38 - 23 29.06.25 03:30 Даллас - Сан-Диего26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего15.06.25 Миннесота Юнайтед 2:4 Сан-Диего01.06.25 Сан-Диего 2:0 Остин29.05.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Диего24.05.25 Сан-Диего 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси 36
2 Ванкувер Вайткепс 18 10 5 3 34 - 19 30.06.25 04:30 Лос-Анджелес - Ванкувер Вайткепс26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего15.06.25 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Вайткепс09.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:0 Сиэтл Саундерс29.05.25 Ванкувер Вайткепс 0:0 Миннесота Юнайтед25.05.25 Реал Солт-Лейк 2:3 Ванкувер Вайткепс 35
3 Миннесота Юнайтед 19 9 6 4 31 - 21 29.06.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо15.06.25 Миннесота Юнайтед 2:4 Сан-Диего02.06.25 Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед29.05.25 Ванкувер Вайткепс 0:0 Миннесота Юнайтед25.05.25 Миннесота Юнайтед 1:1 Остин 33
4 Портленд Тимберс 18 8 6 4 28 - 24 29.06.25 02:30 Торонто - Портленд Тимберс14.06.25 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс09.06.25 Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити29.05.25 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс25.05.25 Орландо Сити 1:0 Портленд Тимберс18.05.25 Портленд Тимберс 1:1 Сиэтл Саундерс 30
5 Сан-Хосе Эртквейкс 19 7 5 7 39 - 31 29.06.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Лос-Анжелес Гэлакси26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс14.06.25 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс31.05.25 Сент-Луис Сити 2:1 Сан-Хосе Эртквейкс29.05.25 Лос-Анжелес Гэлакси 0:1 Сан-Хосе Эртквейкс25.05.25 Сан-Хосе Эртквейкс 3:3 Хьюстон Динамо 26
6 Лос-Анджелес 16 7 5 4 30 - 23 30.06.25 04:30 Лос-Анджелес - Ванкувер Вайткепс09.06.25 Лос-Анджелес 3:1 Спортинг Канзас-Сити25.05.25 Монреаль Импакт 2:2 Лос-Анджелес19.05.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес15.05.25 Лос-Анджелес 4:0 Сиэтл Саундерс12.05.25 Ванкувер Вайткепс 2:2 Лос-Анджелес 26
7 Сиэтл Саундерс 18 7 5 6 25 - 25 29.06.25 05:30 Сиэтл Саундерс - Остин09.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:0 Сиэтл Саундерс02.06.25 Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед29.05.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Диего24.05.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас18.05.25 Портленд Тимберс 1:1 Сиэтл Саундерс 26
8 Остин 19 7 5 7 15 - 21 29.06.25 05:30 Сиэтл Саундерс - Остин15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз08.06.25 Колорадо Рэпидс 0:2 Остин01.06.25 Сан-Диего 2:0 Остин29.05.25 Остин 1:1 Реал Солт-Лейк25.05.25 Миннесота Юнайтед 1:1 Остин 26
9 Колорадо Рэпидс 19 7 4 8 20 - 25 29.06.25 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс26.06.25 Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анжелес Гэлакси15.06.25 Колорадо Рэпидс 0:1 Орландо Сити08.06.25 Колорадо Рэпидс 0:2 Остин29.05.25 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс25.05.25 Колорадо Рэпидс 1:0 Сент-Луис Сити 25
10 Даллас 18 5 6 7 24 - 32 29.06.25 03:30 Даллас - Сан-Диего26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс15.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:4 Даллас01.06.25 Даллас 0:0 Филадельфия Юнион29.05.25 Цинциннати 3:3 Даллас24.05.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас 21
11 Хьюстон Динамо 19 5 5 9 24 - 31 29.06.25 03:30 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо15.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Монреаль Импакт01.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Спортинг Канзас-Сити29.05.25 Нью-Йорк Сити 0:3 Хьюстон Динамо25.05.25 Сан-Хосе Эртквейкс 3:3 Хьюстон Динамо 20
12 Спортинг Канзас-Сити 19 5 4 10 30 - 36 29.06.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт15.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:4 Даллас09.06.25 Лос-Анджелес 3:1 Спортинг Канзас-Сити01.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Спортинг Канзас-Сити25.05.25 Спортинг Канзас-Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн 19
13 Реал Солт-Лейк 18 5 3 10 18 - 25 29.06.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед01.06.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:0 Реал Солт-Лейк29.05.25 Остин 1:1 Реал Солт-Лейк25.05.25 Реал Солт-Лейк 2:3 Ванкувер Вайткепс18.05.25 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк 18
14 Сент-Луис Сити 19 3 6 10 19 - 30 29.06.25 03:30 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити14.06.25 Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анжелес Гэлакси09.06.25 Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити31.05.25 Сент-Луис Сити 2:1 Сан-Хосе Эртквейкс25.05.25 Колорадо Рэпидс 1:0 Сент-Луис Сити 15
15 Лос-Анжелес Гэлакси 19 1 5 13 18 - 41 29.06.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Лос-Анжелес Гэлакси26.06.25 Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анжелес Гэлакси14.06.25 Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анжелес Гэлакси01.06.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:0 Реал Солт-Лейк29.05.25 Лос-Анжелес Гэлакси 0:1 Сан-Хосе Эртквейкс24.05.25 Сан-Диего 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси 8
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Major League Soccer (MLS) Клуб де Фут Монреаль Цинциннати (MLS) Атланта Юнайтед Коламбус Крю Нью-Инглэнд Революшн Торонто (MLS) Нью-Йорк Ред Буллз Нэшвилл (MLS) Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо Орландо Сити Сент-Луис Сити Спортинг Канзас-Сити Шарлотт (MLS) Даллас (MLS) Сан-Хосе Эртквейкс Чикаго Файр Филадельфия Юнион Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс Сан-Диего (MLS) Геннадий Синчук Евгений Чеберко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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