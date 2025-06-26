Чеберко помог победить Коламбусу, почему не играл Синчук? Результаты MLS

26 июня состоялись матчи очередного тура чемпионата Major League Soccer (MLS) – украинский защитник Евгений Чеберко помог «Коламбус Крю» одолеть «Атланту Юнайтед» со счетом 3:1.

27-летний футболист вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут и получил достаточно высокую оценку 7,2. «Коламбус Крю» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Клуб де фут Монреаль» потерпел поражение от «Цинциннати» (1:3), но остался на второй позиции на Востоке. Защитник Геннадий Синчук остался вне заявки, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

Major League Soccer (MLS), 26 июня

Клуб де фут Монреаль – Цинциннати – 1:3

Голы: Овусу, 90 – Эвандер, 45, 83, Орельяно, 65

Коламбус Крю – Атланта Юнайтед – 3:1

Голы: Эррера, 23, Рассел-Роу, 32, 42 – Леннон, 56

Нью-Ингленд Революшн – Нэшвилл – 2:3

Голы: Чанкалай, 15, Себальос, 49 – Сарридж, 45+2, 51, 58 (пен)

Торонто – Нью-Йорк Ред Буллз – 1:1

Голы: Корбяну, 51 – Софо, 20

Миннесота Юнайтед – Хьюстон Динамо – 3:1

Голы: Хионгване, 60, 63, Лод, 70 – Фелипе Андраде, 90+4

Сент-Луис Сити – Орландо Сити – 2:4

Голы: Бехер, 40, Клаусс, 45+3 – Энрике, 7, 22, Пашалич, 9, 82

Спортинг Канзас-Сити – Шарлотт – 2:1

Голы: Тое, 90+3, Йовельич, 90+6 – Токломати, 34

Даллас – Сан-Хосе Эртквейкс – 2:4

Голы: Муса, 30, Мур, 68 – Аранго, 50, Мартинес, 57, Леру, 76, Кае, 90+9

Чикаго Файр – Филадельфия Юнион – 0:1

Гол: Дамиани, 10 (пен)

Колорадо Рэпидс – Лос-Анджелес Гэлакси – 2:0

Голы: Михайлович, 24, Харрис, 28

Ванкувер Уайткэпс – Сан-Диего – 3:5

Голы: Окампо, 43, Лаборда, 66, Купленд, 90+6 – Илоски, 35, 37, 44, 47, Анхел, 90

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Филадельфия Юнион 19 12 4 3 35 - 19 30.06.25 01:00 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион 15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт 01.06.25 Даллас 0:0 Филадельфия Юнион 29.05.25 Торонто 1:2 Филадельфия Юнион 25.05.25 Филадельфия Юнион 3:3 Интер Майами 40 2 Цинциннати 19 11 3 5 29 - 25 29.06.25 02:30 Орландо Сити - Цинциннати 26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати 15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати 01.06.25 Цинциннати 1:2 ДС Юнайтед 29.05.25 Цинциннати 3:3 Даллас 26.05.25 Атланта Юнайтед 4:2 Цинциннати 36 3 Нэшвилл 19 10 5 4 35 - 23 29.06.25 02:30 ДС Юнайтед - Нэшвилл 26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл 15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл 31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити 29.05.25 Коламбус Крю 2:2 Нэшвилл 25.05.25 Торонто 1:2 Нэшвилл 35 4 Коламбус Крю 19 9 7 3 32 - 26 30.06.25 01:00 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед 15.06.25 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Вайткепс 01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю 29.05.25 Коламбус Крю 2:2 Нэшвилл 25.05.25 Шарлотт 3:2 Коламбус Крю 34 5 Орландо Сити 19 9 6 4 36 - 24 29.06.25 02:30 Орландо Сити - Цинциннати 26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити 15.06.25 Колорадо Рэпидс 0:1 Орландо Сити 01.06.25 Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр 29.05.25 Атланта Юнайтед 3:2 Орландо Сити 25.05.25 Орландо Сити 1:0 Портленд Тимберс 33 6 Интер Майами 16 8 5 3 36 - 27 06.07.25 02:30 Монреаль Импакт - Интер Майами 01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю 29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт 25.05.25 Филадельфия Юнион 3:3 Интер Майами 19.05.25 Интер Майами 0:3 Орландо Сити 15.05.25 Сан-Хосе Эртквейкс 3:3 Интер Майами 29 7 Нью-Йорк Ред Буллз 19 8 4 7 30 - 22 29.06.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз 15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз 01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед 29.05.25 Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Шарлотт 25.05.25 ДС Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз 28 8 Нью-Йорк Сити 18 8 4 6 24 - 20 29.06.25 02:30 Монреаль Импакт - Нью-Йорк Сити 13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед 31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити 29.05.25 Нью-Йорк Сити 0:3 Хьюстон Динамо 25.05.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр 17.05.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз 28 9 Шарлотт 19 8 1 10 30 - 31 29.06.25 03:30 Чикаго Файр - Шарлотт 26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт 15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт 01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт 29.05.25 Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Шарлотт 25.05.25 Шарлотт 3:2 Коламбус Крю 25 10 Чикаго Файр 18 7 4 7 35 - 32 29.06.25 03:30 Чикаго Файр - Шарлотт 26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион 15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл 08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр 01.06.25 Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр 25.05.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр 25 11 Нью-Инглэнд Революшн 17 6 5 6 21 - 18 29.06.25 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл 15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати 01.06.25 Монреаль Импакт 0:3 Нью-Инглэнд Революшн 29.05.25 ДС Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн 25.05.25 Спортинг Канзас-Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн 23 12 ДС Юнайтед 19 4 6 9 17 - 38 29.06.25 02:30 ДС Юнайтед - Нэшвилл 15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед 08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр 01.06.25 Цинциннати 1:2 ДС Юнайтед 29.05.25 ДС Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн 25.05.25 ДС Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз 18 13 Атланта Юнайтед 19 4 5 10 22 - 37 06.07.25 02:30 ДС Юнайтед - Атланта Юнайтед 26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед 13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед 01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед 29.05.25 Атланта Юнайтед 3:2 Орландо Сити 26.05.25 Атланта Юнайтед 4:2 Цинциннати 17 14 Торонто 18 3 5 10 19 - 25 29.06.25 02:30 Торонто - Портленд Тимберс 26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз 01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт 29.05.25 Торонто 1:2 Филадельфия Юнион 25.05.25 Торонто 1:2 Нэшвилл 17.05.25 Монреаль Импакт 1:6 Торонто 14 15 Монреаль Импакт 19 2 5 12 16 - 36 29.06.25 02:30 Монреаль Импакт - Нью-Йорк Сити 26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати 15.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Монреаль Импакт 01.06.25 Монреаль Импакт 0:3 Нью-Инглэнд Революшн 29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт 25.05.25 Монреаль Импакт 2:2 Лос-Анджелес 11 Полная таблица