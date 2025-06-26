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WTA
26 июня 2025, 12:50 | Обновлено 26 июня 2025, 13:07
63
0

Даяна Ястремская – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Истборне

26 июня 2025, 12:50 | Обновлено 26 июня 2025, 13:07
63
0
Даяна Ястремская – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

26 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 74). Поединок пройдет третьим запуском на корте №1 после игры Бруксби – Эванс. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Варвары Грачевой, либо против Барборы Крейчиковой.

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Даяна Ястремская Александра Эала смотреть онлайн WTA Истборн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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