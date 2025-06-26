Даяна Ястремская – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 74). Поединок пройдет третьим запуском на корте №1 после игры Бруксби – Эванс. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Варвары Грачевой, либо против Барборы Крейчиковой.

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