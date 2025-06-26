Шанс от Турана? Шахтер объявил о возвращении футболиста сборной Украины

Атакующий полузащитник сборной Украины U-21 Олег Очеретько вернулся в состав донецкого «Шахтера» – об этом сообщил клуб в своих социальных сетях.

«Олег Очеретько вернулся! Полузащитник вместе с командой готовится к новому сезону», – сообщила пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 22-летний футболист выступал на правах аренды за львовские «Карпаты», где сумел себя проявить и стать одним из лидеров команды.

Главный тренер донецкого клуба Арда Туран заинтересован в сотрудничестве с талантливым футболистом и предоставит ему шанс проявить себя на тренировочных сборах.

Очеретько провел 28 матчей за «Карпаты», забил три гола и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет один миллион евро.