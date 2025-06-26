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  4. Шанс от Турана? Шахтер объявил о возвращении футболиста сборной Украины
Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 09:31 |
765
3

Шанс от Турана? Шахтер объявил о возвращении футболиста сборной Украины

Олег Очеретько сможет проявить себя на тренировочных сборах

26 июня 2025, 09:31 |
765
3
Шанс от Турана? Шахтер объявил о возвращении футболиста сборной Украины
ФК Шахтер Донецк. Олег Очеретько

Атакующий полузащитник сборной Украины U-21 Олег Очеретько вернулся в состав донецкого «Шахтера» – об этом сообщил клуб в своих социальных сетях.

«Олег Очеретько вернулся! Полузащитник вместе с командой готовится к новому сезону», – сообщила пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 22-летний футболист выступал на правах аренды за львовские «Карпаты», где сумел себя проявить и стать одним из лидеров команды.

Главный тренер донецкого клуба Арда Туран заинтересован в сотрудничестве с талантливым футболистом и предоставит ему шанс проявить себя на тренировочных сборах.

Очеретько провел 28 матчей за «Карпаты», забил три гола и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет один миллион евро.

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Шахтер Донецк Карпаты Львов Олег Очеретько Арда Туран трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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avk2307
Він буде мати шанс тільки якщо когось з гравців українських в центрі продадуть. Інакше дуже висока конкуренція і хвилини будуть давати тим, хто оцінюється дорожче... це філософія шахтаря)
або Марлона треба на лавку посадити...
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0
Talya-Vi-Talya
Радість неймовірна! Повертається мій корінний земляк з Донбасу! (він із Макіївки, а я родом з сусідньої Ясинуватої, наразі живемо в Броварському р-ні)
Від всього серця бажаю Очеретьку закріпитись в основі рідного ⚒️Шахтаря🧡🖤! 😊
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0
Перший Серед Рівних
Это хорошо. Заслужил. Очень хорошо себя показал в Карпатах и на недавнем Евро.
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0
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