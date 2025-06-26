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Италия
26 июня 2025, 07:11 |
1712
0

Милан принял важное решение о трансфере Зинченко

Спортивный директор Игли Таре рассказал, какие игроки нужны итальянскому клубу

26 июня 2025, 07:11 |
1712
0
Милан принял важное решение о трансфере Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко не сможет продолжить свою карьеру в итальянском «Милане».

Спортивный директор клуба Игли Таре ответил на вопросы журналистов и впервые прокомментировал интерес «россонери» к футболисту. Функционер заявил, что «Милан» нацелен на молодых игроков, которые будут играть важную роль в долгосрочной перспективе:

Кто вам нужен на позиции защитника? Вам нравится профиль Зинченко?

– Нам нужны молодые игроки с большими перспективами, которые смогут вписаться в нашу игровую систему. У нас есть четкие идеи и решения главного тренера, – сказал Таре.

По информации итальянской прессы, «Милан» не будет подписывать Зинченко из-за его возраста и наличия более молодого конкурента. Главным кандидатом на переход в Серию А является 24-летний Максим де Кейпер, который играет в бельгийском «Брюгге».

На данном этапе миланский клуб не видит смысла подписывать украинского защитника, которому исполнилось 28 лет и которой не имеет регулярной игровой практики.

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Милан Александр Зинченко Арсенал Лондон Игли Таре чемпионат Бельгии по футболу Брюгге Максим Де Кейпер трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Milan News
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