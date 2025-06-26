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ATP
26 июня 2025, 08:21 | Обновлено 26 июня 2025, 09:19
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Известны семь из восьми четвертьфиналистов травяного турнира в Истборне

Дэн Эванс вышел в свой первый четвертьфинал ATP-тура с 2023 года

26 июня 2025, 08:21 | Обновлено 26 июня 2025, 09:19
220
0
Известны семь из восьми четвертьфиналистов травяного турнира в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Эванс

В четверг, 26 июня, состоятся четвертьфинальные поединки на травяном турнире ATP 250 в Истборне (Великобритания).

Британский теннисист Дэн Эванс, занимающий 170-е место в мировом рейтинге ATP, набрал в этом сезоне неплохую форму, обыграв второго сеяного Томми Пола (ATP 13). 35-летний британец вышел в свой первый четвертьфинал ATP-тура с 2023 года.

Третий сеяный Якуб Меншик (ATP 17) одержал победу над американцем Райлли Опелкой (ATP 72) в своем дебютном матче в Истборне. 19-летний Меншик стал лишь вторым чешским четвертьфиналистом в истории турнира после 2011 года. В течении матча Якуб сделал 12 эйсов против 10 у Опелки, который славится своими мощными подачами на травяном покрытии.

Первый номер посева Тейлор Фритц (ATP 5) и перспективный бразилец Жоао Фонсека (ATP 57) выиграли по сету, прежде чем матч был приостановлен из-за темноты. Сегодня они доиграют свой поединок и определят восьмого четвертьфиналиста в Истборне.

ATP 250 Истборн. Четвертьфинальные пары

Верхняя часть сетки

Тейлор Фритц [1] или Жоао Фонсека – Маркос Гирон

Якуб Меншик [3] – Алехандро Давидович-Фокина [6]

Нижняя часть сетки

Билли Харрис – Уго Умбер [4]

Дженсон Бруксби – Дэн Эванс

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ATP Истборн Тейлор Фритц Жоау Фонсека Якуб Меншик Алехандро Давидович-Фокина Билли Харрис Уго Умбер Дженсон Бруксби Дэн Эванс
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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