Известны все четвертьфинальные пары травяного турнира ATP 250 в Мальорке

В четверг, 26 июня, состоятся четвертьфинальные поединки на травяном турнире ATP 250 в Мальорке (Испания).

Из неожиданных результатов стоит отметить ранний вылет американского теннисиста Бена Шелтона (ATP 10), который получил первый номер турнирного посева. Во втором раунде 22-летний американец в двух сетах потерпел поражение от своего соотечественника Лернера Тьена (ATP 67).

Француз Корентен Муте (ATP 83), уверенно выступающий на травяном покрытии в этом сезоне, в упорном поединке переиграл восьмого сеяного Даниэля Альтмайера (ATP 59) из Германии – в двух сетах с тай-брейками.

Таким образом в верхней части турнирной сетки образовалась одна четвертьфинальная пара из несеяных игроков. Остальные фавориты турнира остались в строю.

ATP 250 Мальорка. Четвертьфинальные пары

Верхняя часть сетки

Лернер Тьен – Корентен Муте

Алекс Микельсен [3] – Роберто Баутиста Агут [7]

Нижняя часть сетки

Габриэль Диалло [6] – Таллон Грикспор [4]

Хамад Меджедович – Феликс Оже-Альяссим [2]