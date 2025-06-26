Известны все четвертьфинальные пары травяного турнира ATP 250 в Мальорке
Первый номер посева Бен Шелтон завершил выступления
В четверг, 26 июня, состоятся четвертьфинальные поединки на травяном турнире ATP 250 в Мальорке (Испания).
Из неожиданных результатов стоит отметить ранний вылет американского теннисиста Бена Шелтона (ATP 10), который получил первый номер турнирного посева. Во втором раунде 22-летний американец в двух сетах потерпел поражение от своего соотечественника Лернера Тьена (ATP 67).
Француз Корентен Муте (ATP 83), уверенно выступающий на травяном покрытии в этом сезоне, в упорном поединке переиграл восьмого сеяного Даниэля Альтмайера (ATP 59) из Германии – в двух сетах с тай-брейками.
Таким образом в верхней части турнирной сетки образовалась одна четвертьфинальная пара из несеяных игроков. Остальные фавориты турнира остались в строю.
ATP 250 Мальорка. Четвертьфинальные пары
Верхняя часть сетки
Лернер Тьен – Корентен Муте
Алекс Микельсен [3] – Роберто Баутиста Агут [7]
Нижняя часть сетки
Габриэль Диалло [6] – Таллон Грикспор [4]
Хамад Меджедович – Феликс Оже-Альяссим [2]
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