Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира Ювентус – Манчестер Сити
Поединок третьего тура группы G КЧМ-2025 состоится 26 июня и начнется в 22:00 по Киеву
26 июня итальянский Ювентус и английский Манчестер Сити проведут очный матч последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G.
Коллективы сыграют на стадионе Орландо Цитрус Боул. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет Клеман Тюрпен.
И Юве, и Ман Сити выиграли первые два поединка в квартете. Сейчас туринцы и горожане делят первое и второе места соответственно.
Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира Ювентус – Манчестер Сити
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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