Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира Ювентус – Манчестер Сити
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 04:41 |
23
0

Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира Ювентус – Манчестер Сити

Поединок третьего тура группы G КЧМ-2025 состоится 26 июня и начнется в 22:00 по Киеву

26 июня 2025, 04:41 |
23
0
Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира Ювентус – Манчестер Сити
Коллаж Sport.ua

26 июня итальянский Ювентус и английский Манчестер Сити проведут очный матч последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G.

Коллективы сыграют на стадионе Орландо Цитрус Боул. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Клеман Тюрпен.

И Юве, и Ман Сити выиграли первые два поединка в квартете. Сейчас туринцы и горожане делят первое и второе места соответственно.

Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира Ювентус – Манчестер Сити

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Урава – Монтеррей. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Шедевры: Монтеррей разбил Ураву за тайм и уже практически в плей-офф
Ювентус Манчестер Сити Ювентус - Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу где смотреть
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер – Ривер Плейт. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Футбол | 26 июня 2025, 03:01 2
Интер – Ривер Плейт. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Интер – Ривер Плейт. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 26 июня в 04:00 по Киеву

Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Теннис | 25 июня 2025, 20:12 8
Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Во втором раунде соревнований WTA 250 Даяна справилась с Франческой Джонс

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25.06.2025, 07:47
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Футбол | 25.06.2025, 14:01
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Бокс | 25.06.2025, 05:02
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
24.06.2025, 14:33 6
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
25.06.2025, 08:46 89
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
25.06.2025, 04:05 2
Футбол
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 34
Футбол
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
24.06.2025, 08:24 11
Бокс
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем