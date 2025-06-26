26 июня итальянский Ювентус и английский Манчестер Сити проведут очный матч последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G.

Коллективы сыграют на стадионе Орландо Цитрус Боул. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Главным арбитром предстоящего противостояния будет Клеман Тюрпен.

И Юве, и Ман Сити выиграли первые два поединка в квартете. Сейчас туринцы и горожане делят первое и второе места соответственно.

Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира Ювентус – Манчестер Сити

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.