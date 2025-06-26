Муж Клаудии Шиффер станет владельцем клуба АПЛ, в котором играет украинец

Мэттью Вон, муж Клаудии Шиффер и известный британский режиссёр, ведёт переговоры об инвестициях в футбольный клуб «Брентфорд».

Вместе с бизнесменом Гэри Лубнером он может приобрести миноритарную долю.

Шиффер с дочерьми посетила матч клуба в декабре 2024 года. Владелец клуба Мэтью Бенхэм, по данным СМИ, готов продать 10–20% акций за £40–80 млн. Оценка клуба — £400 млн.

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Вон, автор «Карты, деньги, два ствола» и «Люди Икс: Первый класс», владеет студией Marv Studios с прибылью £77,4 млн. Лубнер — экс-глава Belron и один из крупнейших спонсоров Лейбористов: только в 2023 году он пожертвовал партии более £4,5 млн.

Если сделка состоится, Вон пополнит список знаменитостей в английском футболе — наряду с Райаном Рейнольдсом («Рексем»), Майклом Б. Джорданом («Борнмут») и Уиллом Ферреллом («Лидс»).

Напомним, что в «Брентфорде» играет футболист сборной Украины Егор Ярмолюк.