Муж Клаудии Шиффер станет владельцем клуба АПЛ, в котором играет украинец
Мэттью Вон планирует приобрести акции Брентфорда
Мэттью Вон, муж Клаудии Шиффер и известный британский режиссёр, ведёт переговоры об инвестициях в футбольный клуб «Брентфорд».
Вместе с бизнесменом Гэри Лубнером он может приобрести миноритарную долю.
Шиффер с дочерьми посетила матч клуба в декабре 2024 года. Владелец клуба Мэтью Бенхэм, по данным СМИ, готов продать 10–20% акций за £40–80 млн. Оценка клуба — £400 млн.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Вон, автор «Карты, деньги, два ствола» и «Люди Икс: Первый класс», владеет студией Marv Studios с прибылью £77,4 млн. Лубнер — экс-глава Belron и один из крупнейших спонсоров Лейбористов: только в 2023 году он пожертвовал партии более £4,5 млн.
Если сделка состоится, Вон пополнит список знаменитостей в английском футболе — наряду с Райаном Рейнольдсом («Рексем»), Майклом Б. Джорданом («Борнмут») и Уиллом Ферреллом («Лидс»).
Напомним, что в «Брентфорде» играет футболист сборной Украины Егор Ярмолюк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек отказался драться против Мозеса Итаумы
В плей-офф Бенфика сыграет с Челси, а Бавария встретится с Фламенго