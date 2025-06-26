СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня

В четверг, 26 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Видад – Аль-Айн

2.46 – 3.68 – 2.88

22:00 Ювентус – Манчестер Сити

4.82 – 3.74 – 1.82

04:00 РБ Зальцбург – Реал Мадрид

9.10 – 6.29 – 1.32

ТЕННИС

16:30 Даяна Ястремская – Александра Эала

1.60 – 2.35

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