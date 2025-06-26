СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 26 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Видад – Аль-Айн
22:00 Ювентус – Манчестер Сити
04:00 РБ Зальцбург – Реал Мадрид
ТЕННИС
16:30 Даяна Ястремская – Александра Эала
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанец обратился к Тибо Куртуа
Джаррелл Миллер хочет реванша с Дюбуа и отдает ему шансы в бою с Усиком