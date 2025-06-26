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26 июня 2025, 02:48 |
15
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

26 июня 2025, 02:48 |
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 26 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Видад – Аль-Айн

Ggbet 2.46 – 3.68 – 2.88

22:00 Ювентус – Манчестер Сити

Ggbet 4.82 – 3.74 – 1.82

04:00 РБ Зальцбург – Реал Мадрид

Ggbet 9.10 – 6.29 – 1.32

ТЕННИС

16:30 Даяна Ястремская – Александра Эала

Ggbet 1.60 – 2.35

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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