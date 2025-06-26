ФОТО. Вот где отдыхает жена игрока Шахтера. Не в Украине

Жена футболиста «Шахтера» Ивана Петряка, Юлия Петряк, похвасталась отдыхом в Испании.

Украинка публикует на своей странице в Instagram фотографии с Марбельи.

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Жена игрока донецкого клуба отмечает палящее сонце испанского топ-курорта, а её подписчики восхищаются красотой мамы троих детей:

«Красотка», «Богиня», «Атмосферные кадры», – Юлия наслаждается отдыхом и комментариями.