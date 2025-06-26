Другие новости26 июня 2025, 02:45 |
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ФОТО. Вот где отдыхает жена игрока Шахтера. Не в Украине
Юлия Петряк выбрала Испанию
26 июня 2025, 02:45 |
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Жена футболиста «Шахтера» Ивана Петряка, Юлия Петряк, похвасталась отдыхом в Испании.
Украинка публикует на своей странице в Instagram фотографии с Марбельи.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Жена игрока донецкого клуба отмечает палящее сонце испанского топ-курорта, а её подписчики восхищаются красотой мамы троих детей:
«Красотка», «Богиня», «Атмосферные кадры», – Юлия наслаждается отдыхом и комментариями.
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