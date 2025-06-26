Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тен Хаг встретился с Робби Уильямсом и сделал совместный снимок
Другие новости
26 июня 2025, 02:16 | Обновлено 26 июня 2025, 02:17
76
0

ФОТО. Тен Хаг встретился с Робби Уильямсом и сделал совместный снимок

Тен Хаг встретился с певцом уже не первый раз

26 июня 2025, 02:16 | Обновлено 26 июня 2025, 02:17
76
0
ФОТО. Тен Хаг встретился с Робби Уильямсом и сделал совместный снимок
Instagram. Эрик тен Хаг и Робби Уильямс

Эрик тен Хаг перед началом работы в «Байере» побывал на концерте Робби Уильямса в Амстердаме.

Мероприятие прошло на «Йохан Кройф Арене», которую тренер хорошо знает со времён работы в «Аяксе».

После шоу он сделал фото с певцом за кулисами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Уильямс опубликовал снимок в Instagram и поблагодарил Амстердам за «две невероятные ночи».

Это не первая их встреча — в 2022 году они виделись на базе «МЮ» в день ухода Роналду.

Впереди у Тен Хага много работы: «Байер» уже продал Вирца и Фримпонга в «Ливерпуль», Косуну — в «Аталанту». Клуб подписал Флеккена, Мазу и Оерманна.

По теме:
Муж Клаудии Шиффер станет владельцем клуба АПЛ, в котором играет украинец
ФОТО. Вот где отдыхает жена игрока Шахтера. Не в Украине
ФОТО. Украинская спортсменка снова беременна. Это будет второй ребенок
фото Эрик тен Хаг lifestyle Байер Аякс Манчестер Юнайтед
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко
Футбол | 25 июня 2025, 21:41 21
Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко
Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко

Трансфер хавбека в Турцию может состояться в ближайшее время

Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 25 июня 2025, 15:15 72
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25.06.2025, 07:47
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с клубом из Шотландии
Футбол | 26.06.2025, 02:06
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с клубом из Шотландии
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с клубом из Шотландии
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Футбол | 25.06.2025, 20:19
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23
Футбол
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
25.06.2025, 00:03 12
Футбол
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
25.06.2025, 07:23 2
Футбол
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
24.06.2025, 14:33 6
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем