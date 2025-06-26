ФОТО. Тен Хаг встретился с Робби Уильямсом и сделал совместный снимок

Эрик тен Хаг перед началом работы в «Байере» побывал на концерте Робби Уильямса в Амстердаме.

Мероприятие прошло на «Йохан Кройф Арене», которую тренер хорошо знает со времён работы в «Аяксе».

После шоу он сделал фото с певцом за кулисами.

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Уильямс опубликовал снимок в Instagram и поблагодарил Амстердам за «две невероятные ночи».

Это не первая их встреча — в 2022 году они виделись на базе «МЮ» в день ухода Роналду.

Впереди у Тен Хага много работы: «Байер» уже продал Вирца и Фримпонга в «Ливерпуль», Косуну — в «Аталанту». Клуб подписал Флеккена, Мазу и Оерманна.