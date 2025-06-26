ФОТО. Дилетта Леотта влюбила в себя фанатов клубного ЧМ

Дилетта Леотта вызвала ажиотаж на клубном чемпионате мира в США.

Её 9,2 млн подписчиков в Instagram оценили по достоинству её свежую публикацию.

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Дилетта, жена экс-вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса, позировала в белом топе без спины и чёрно-белых брюках, собрав больше сотни тысяч лайков.

Фанаты назвали её одной из самых красивых женщин и похвалили за работу.