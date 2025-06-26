Другие новости26 июня 2025, 01:46 |
105
0
ФОТО. Дилетта Леотта влюбила в себя фанатов клубного ЧМ
Дилетта Леотта держит марку
26 июня 2025, 01:46 |
105
0
Дилетта Леотта вызвала ажиотаж на клубном чемпионате мира в США.
Её 9,2 млн подписчиков в Instagram оценили по достоинству её свежую публикацию.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Дилетта, жена экс-вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса, позировала в белом топе без спины и чёрно-белых брюках, собрав больше сотни тысяч лайков.
Фанаты назвали её одной из самых красивых женщин и похвалили за работу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июня 2025, 01:24 0
24 июня орлы переиграли мюнхенцев со счетом 1:0 в последнем, третьем туре группы С
Теннис | 25 июня 2025, 20:19 9
Украинка в трех сетах проиграла Яне Фетт
Бокс | 25.06.2025, 05:02
Футбол | 25.06.2025, 14:01
Футбол | 26.06.2025, 00:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2025, 04:05 2
25.06.2025, 01:50
24.06.2025, 15:44 8
24.06.2025, 08:24 11
25.06.2025, 08:46 85
24.06.2025, 07:30 2
24.06.2025, 01:45 19
25.06.2025, 00:03 12