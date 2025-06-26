ФОТО. Бывшая Олега Гусева впечатлила откровенными снимками

Мария Гуревич произвела фурор в сети, выложив фото с отдыха в розовом мини-бикини.

Бывшая жена экс-футболиста Олега Гусева предстала в эффектном образе с украшениями и татуировкой на бедре.

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Публикация вызвала волну восторженных комментариев.

Бывшая тренера киевского «Динамо» любит публиковать провокационные снимки.