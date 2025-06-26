Другие новости26 июня 2025, 01:15 |
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ФОТО. Бывшая Олега Гусева впечатлила откровенными снимками
Мария Гуревич подожгла Instagram
26 июня 2025, 01:15 |
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Мария Гуревич произвела фурор в сети, выложив фото с отдыха в розовом мини-бикини.
Бывшая жена экс-футболиста Олега Гусева предстала в эффектном образе с украшениями и татуировкой на бедре.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Публикация вызвала волну восторженных комментариев.
Бывшая тренера киевского «Динамо» любит публиковать провокационные снимки.
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