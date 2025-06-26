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  4. ФОТО. Бывшая Олега Гусева впечатлила откровенными снимками
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26 июня 2025, 01:15 |
318
0

ФОТО. Бывшая Олега Гусева впечатлила откровенными снимками

Мария Гуревич подожгла Instagram

26 июня 2025, 01:15 |
318
0
ФОТО. Бывшая Олега Гусева впечатлила откровенными снимками
Instagram. Мария Гуревич

Мария Гуревич произвела фурор в сети, выложив фото с отдыха в розовом мини-бикини.

Бывшая жена экс-футболиста Олега Гусева предстала в эффектном образе с украшениями и татуировкой на бедре.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация вызвала волну восторженных комментариев.

Бывшая тренера киевского «Динамо» любит публиковать провокационные снимки.

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фото lifestyle Олег Гусев Мария Гусева Динамо Киев девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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