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  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Планирую поездить по Европе, если выпустят...»
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 11:28 |
195
0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Планирую поездить по Европе, если выпустят...»

Полузащитник киевского «Динамо» поделился планами на будущее

27 июня 2025, 11:28 |
195
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Планирую поездить по Европе, если выпустят...»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился планами на будущее:

«Пока я только заканчиваю тренерские курсы. Думаю, тренеры, которые проводят эти курсы, что-то интересное дадут.

Я больше склоняюсь к тому, чтобы после получения лицензии, если выпустят, поехать по Европе, посмотреть, как работают другие команды, как работают команды в Германии, в Испании, в Англии. А потом, после всех этих поездок, выработать в голове какую-то одну модель, по которой я должен работать, взять все лучшее из других команд, постараться воплотить это в своей команде, если она у меня будет. Это все мысли, а как будет дальше, никто не знает».

Ранее Виталий Буяльский высказался о клубном чемпионате мира.

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Виталий Буяльский Динамо Киев тренерские курсы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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