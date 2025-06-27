Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Планирую поездить по Европе, если выпустят...»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился планами на будущее:

«Пока я только заканчиваю тренерские курсы. Думаю, тренеры, которые проводят эти курсы, что-то интересное дадут.

Я больше склоняюсь к тому, чтобы после получения лицензии, если выпустят, поехать по Европе, посмотреть, как работают другие команды, как работают команды в Германии, в Испании, в Англии. А потом, после всех этих поездок, выработать в голове какую-то одну модель, по которой я должен работать, взять все лучшее из других команд, постараться воплотить это в своей команде, если она у меня будет. Это все мысли, а как будет дальше, никто не знает».

Ранее Виталий Буяльский высказался о клубном чемпионате мира.