ВИДЕО. Ламин Ямаль красиво отдохнул со звездами музыки
Ламин Ямаль наслаждается отпуском
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль активно проводит летний отпуск, посвящая время путешествиям и вечеринкам.
Недавно вингер «Барселоны» побывал на Ибице, где посетил концерт пуэрто-риканского исполнителя Ozuna. Там же он появился на сцене вместе с каталонской певицей Bad Gyal.
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Футболист также сделал фото с Ozuna и Bad Gyal, поклонником которых, судя по всему, является.
До этого Ямаль наведывался в Бразилию, где встречался с Неймаром, а уже после — отправился на Ибицу.
У Ламина выдался яркий и насыщенный отпуск.
🎶LAMINE YAMAL, PRESENTE en el CONCIERTO de OZUNA en IBIZA.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 25, 2025
Vía 'Yeraysabariego' (Ig) pic.twitter.com/QMBNLFSGSj
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