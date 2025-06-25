Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ламин Ямаль красиво отдохнул со звездами музыки
Другие новости
25 июня 2025, 23:55 | Обновлено 26 июня 2025, 00:29
308
0

ВИДЕО. Ламин Ямаль красиво отдохнул со звездами музыки

Ламин Ямаль наслаждается отпуском

25 июня 2025, 23:55 | Обновлено 26 июня 2025, 00:29
308
0
ВИДЕО. Ламин Ямаль красиво отдохнул со звездами музыки
X. Ламин Ямаль вместе с Ozuna и Bad Gyal

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль активно проводит летний отпуск, посвящая время путешествиям и вечеринкам.

Недавно вингер «Барселоны» побывал на Ибице, где посетил концерт пуэрто-риканского исполнителя Ozuna. Там же он появился на сцене вместе с каталонской певицей Bad Gyal.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист также сделал фото с Ozuna и Bad Gyal, поклонником которых, судя по всему, является.

До этого Ямаль наведывался в Бразилию, где встречался с Неймаром, а уже после — отправился на Ибицу.

У Ламина выдался яркий и насыщенный отпуск.

По теме:
ФОТО. Экс-наставнику сборной Англии присвоили рыцарское звание
ФОТО. Бывшая жена Морозюка опубликовала трешовый снимок
ФОТО. Нападающий Руха женился на головокружительной блондинке
видео lifestyle Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Футбол | 25 июня 2025, 14:01 0
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира

Украинский голкипер помог «Бенфике» одолеть немецкую «Баварию»

Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Футбол | 25 июня 2025, 08:23 2
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»

Испанец обратился к Тибо Куртуа

Забыли забить голы. Мамелоди и Флуминенсе сыграли вничью на КЧМ-2025
Футбол | 26.06.2025, 00:01
Забыли забить голы. Мамелоди и Флуминенсе сыграли вничью на КЧМ-2025
Забыли забить голы. Мамелоди и Флуминенсе сыграли вничью на КЧМ-2025
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Футбол | 25.06.2025, 01:50
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
Теннис | 25.06.2025, 17:40
Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
25.06.2025, 07:23 2
Футбол
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
25.06.2025, 07:47 18
Футбол
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 8
Теннис
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
24.06.2025, 15:50 1
Хоккей
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
25.06.2025, 04:05 2
Футбол
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
25.06.2025, 14:15 12
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем