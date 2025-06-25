ВИДЕО. Ламин Ямаль красиво отдохнул со звездами музыки

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль активно проводит летний отпуск, посвящая время путешествиям и вечеринкам.

Недавно вингер «Барселоны» побывал на Ибице, где посетил концерт пуэрто-риканского исполнителя Ozuna. Там же он появился на сцене вместе с каталонской певицей Bad Gyal.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист также сделал фото с Ozuna и Bad Gyal, поклонником которых, судя по всему, является.

До этого Ямаль наведывался в Бразилию, где встречался с Неймаром, а уже после — отправился на Ибицу.

У Ламина выдался яркий и насыщенный отпуск.