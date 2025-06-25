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25 июня 2025, 23:31 |
438
0

ФОТО. Экс-наставнику сборной Англии присвоили рыцарское звание

Гарету Саутгейту присвоили рыцарское звание на церемонии с участием принца Уильяма

25 июня 2025, 23:31 |
438
0
ФОТО. Экс-наставнику сборной Англии присвоили рыцарское звание
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Сэр Гарет Саутгейт признался, что был «более эмоциональным», чем ожидал, когда получал свое рыцарское звание от принца Уильяма на церемонии в Виндзорском замке в среду.

На вопрос, как он чувствует себя, когда его называют «Сэр Гарет», он ответил Sky Sports: «Это невероятная честь. Должен сказать, что я был более эмоциональным, чем думал, но это был замечательный опыт для моей семьи».

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Бывший наставник сборной Англии добавил, что для него было приятно снова встретиться с принцем Уэльским, которого он охарактеризовал как большого поклонника английского футбола.

Саутгейт провел на посту 102 матча за восемь лет руководства сборной Англии и является единственным тренером после обладателя Кубка мира 1966 года сэра Элфа Рэмзи, который выводил страну в большой финал – это произошло на Евро-2020 и Евро-2024.

Его преемником стал Томас Тухель.

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Максим Лапченко Источник: ESPN
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