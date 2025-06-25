Другие новости25 июня 2025, 23:10 | Обновлено 25 июня 2025, 23:30
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ФОТО. Бывшая жена Морозюка опубликовала трешовый снимок
Ирина Морозюк встала на колени
25 июня 2025, 23:10 | Обновлено 25 июня 2025, 23:30
1674
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Бывшая жена Николая Морозюка, Ирина Морозюк, удивила интернет свежей публикацией.
На своей странице в Instagram психологиня поделилась странной фотографией.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка стала на колени перед голым памятником.
Её подписчикам очень понравилась публикация: они ставили то огоньки, то сердечки, и множество хвалебных комментариев.
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