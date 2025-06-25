Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бывшая жена Морозюка опубликовала трешовый снимок
Другие новости
25 июня 2025, 23:10 | Обновлено 25 июня 2025, 23:30
1674
1

ФОТО. Бывшая жена Морозюка опубликовала трешовый снимок

Ирина Морозюк встала на колени

25 июня 2025, 23:10 | Обновлено 25 июня 2025, 23:30
1674
1
ФОТО. Бывшая жена Морозюка опубликовала трешовый снимок
Instagram. Ирина Морозюк

Бывшая жена Николая Морозюка, Ирина Морозюк, удивила интернет свежей публикацией.

На своей странице в Instagram психологиня поделилась странной фотографией.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка стала на колени перед голым памятником.

Её подписчикам очень понравилась публикация: они ставили то огоньки, то сердечки, и множество хвалебных комментариев.

По теме:
ВИДЕО. Ламин Ямаль красиво отдохнул со звездами музыки
ФОТО. Экс-наставнику сборной Англии присвоили рыцарское звание
ФОТО. Нападающий Руха женился на головокружительной блондинке
фото lifestyle Николай Морозюк Ирина Морозюк девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Футбол | 25 июня 2025, 14:01 0
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира

Украинский голкипер помог «Бенфике» одолеть немецкую «Баварию»

Интер – Ривер Плейт. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Футбол | 26 июня 2025, 00:34 2
Интер – Ривер Плейт. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Интер – Ривер Плейт. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 26 июня в 04:00 по Киеву

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
Футбол | 25.06.2025, 04:05
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Бокс | 25.06.2025, 08:46
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
УПЛ заняла одно из самых низких мест в интересном рейтинге
Футбол | 25.06.2025, 18:22
УПЛ заняла одно из самых низких мест в интересном рейтинге
УПЛ заняла одно из самых низких мест в интересном рейтинге
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mini.f
Это какой надо быть обкуренной, чтобы попытаться отсосать не у живого парня, а у статуи?  Ужас....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
25.06.2025, 07:47 18
Футбол
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
25.06.2025, 00:03 12
Футбол
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 2
Футбол
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
24.06.2025, 10:54
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
24.06.2025, 07:47 3
Бокс
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
25.06.2025, 14:15 12
Волейбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем