ФОТО. Бывшая жена Морозюка опубликовала трешовый снимок

Бывшая жена Николая Морозюка, Ирина Морозюк, удивила интернет свежей публикацией.

На своей странице в Instagram психологиня поделилась странной фотографией.

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Девушка стала на колени перед голым памятником.

Её подписчикам очень понравилась публикация: они ставили то огоньки, то сердечки, и множество хвалебных комментариев.