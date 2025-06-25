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25 июня 2025, 22:56 |
545
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ФОТО. Нападающий Руха женился на головокружительной блондинке

Сергей Панченко взял в жены Анастасию

25 июня 2025, 22:56 |
545
0
ФОТО. Нападающий Руха женился на головокружительной блондинке
Instagram. Сергей и Анастасия Панченко

Сергей Панченко женился на своей 24-летней избраннице Анастасии.

Форвард «Руха» сделал предложение в марте, а на выходных сыграл свадьбу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Панченко известен голом в ворота «Интера» в Юношеской Лиге чемпионов и выступлениями за сборные Украины U-17 и U-19.

Среди гостей был экс-вратарь Маркиян Бакус, который может перейти в ЛНЗ.

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фото свадьба lifestyle Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Панченко
Максим Лапченко Источник: Instagram
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