ФОТО. Нападающий Руха женился на головокружительной блондинке

Сергей Панченко женился на своей 24-летней избраннице Анастасии.

Форвард «Руха» сделал предложение в марте, а на выходных сыграл свадьбу.

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Панченко известен голом в ворота «Интера» в Юношеской Лиге чемпионов и выступлениями за сборные Украины U-17 и U-19.

Среди гостей был экс-вратарь Маркиян Бакус, который может перейти в ЛНЗ.