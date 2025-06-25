Другие новости25 июня 2025, 22:56 |
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ФОТО. Нападающий Руха женился на головокружительной блондинке
Сергей Панченко взял в жены Анастасию
25 июня 2025, 22:56 |
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Сергей Панченко женился на своей 24-летней избраннице Анастасии.
Форвард «Руха» сделал предложение в марте, а на выходных сыграл свадьбу.
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Панченко известен голом в ворота «Интера» в Юношеской Лиге чемпионов и выступлениями за сборные Украины U-17 и U-19.
Среди гостей был экс-вратарь Маркиян Бакус, который может перейти в ЛНЗ.
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