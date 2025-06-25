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  4. ВИДЕО. Свенссон открыл счет для Боруссии Д. Ассист сделал Джоб Беллингем
Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 22:50 | Обновлено 25 июня 2025, 22:54
49
0

ВИДЕО. Свенссон открыл счет для Боруссии Д. Ассист сделал Джоб Беллингем

Дортмундская команда на 36-й минуте вышла вперед в игре против Ульсан ХД

25 июня 2025, 22:50 | Обновлено 25 июня 2025, 22:54
49
0
ВИДЕО. Свенссон открыл счет для Боруссии Д. Ассист сделал Джоб Беллингем
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Боруссия Дортмунд и Ульсан ХД играют на арене TQL Stadium в городе Цинциннати.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Турнирное положение: Флуминенсе, Боруссия Д (по 4), Мамелоди Сандаунз (3), Ульсан ХД (0).

Даниэль Свенссон открыл счет для Боруссии Д на 36-й минуте матча, ассист сделал Джоб Беллингем (1:0)

ГОЛ! 1:0. Даниэль Свенссон, 36 мин

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Боруссия Дортмунд клубный чемпионат мира по футболу Ульсан ХД видео голов и обзор Джоб Беллингем
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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