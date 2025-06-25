ВИДЕО. Свенссон открыл счет для Боруссии Д. Ассист сделал Джоб Беллингем
Дортмундская команда на 36-й минуте вышла вперед в игре против Ульсан ХД
25 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Боруссия Дортмунд и Ульсан ХД играют на арене TQL Stadium в городе Цинциннати.
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Турнирное положение: Флуминенсе, Боруссия Д (по 4), Мамелоди Сандаунз (3), Ульсан ХД (0).
Даниэль Свенссон открыл счет для Боруссии Д на 36-й минуте матча, ассист сделал Джоб Беллингем (1:0)
ГОЛ! 1:0. Даниэль Свенссон, 36 мин
36' First assist of the tournament for Jobe Bellingham. ✅ Svensson finishes it off. 💥1-0.— DAZN Football (@DAZNFootball) June 25, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeltToTheWorld #BVBUHD pic.twitter.com/RcS4J6ScRs
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