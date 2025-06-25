ФОТО. Украинская спортивная журналистка снялась для французского журнала

Александра Кучеренко снялась в фотосессии для Selin Magazine и опубликовала снимки в Instagram.

Журналистка позирует в красном платье с пайетками, подчёркивающем её фигуру.

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Фото быстро распространяются в соцсетях.

Ранее на своей странице Александра публиковала результаты фотосессии для журнала.