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25 июня 2025, 22:43 | Обновлено 25 июня 2025, 22:57
742
0

ФОТО. Украинская спортивная журналистка снялась для французского журнала

Александра Кучеренко во всей красе

25 июня 2025, 22:43 | Обновлено 25 июня 2025, 22:57
742
0
ФОТО. Украинская спортивная журналистка снялась для французского журнала
Instagram. Александра Кучеренко

Александра Кучеренко снялась в фотосессии для Selin Magazine и опубликовала снимки в Instagram.

Журналистка позирует в красном платье с пайетками, подчёркивающем её фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фото быстро распространяются в соцсетях.

Ранее на своей странице Александра публиковала результаты фотосессии для журнала.

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фото lifestyle девушки Александра Кучеренко
Максим Лапченко Источник: Instagram
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