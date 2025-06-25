Другие новости25 июня 2025, 22:43 | Обновлено 25 июня 2025, 22:57
742
0
ФОТО. Украинская спортивная журналистка снялась для французского журнала
Александра Кучеренко во всей красе
25 июня 2025, 22:43 | Обновлено 25 июня 2025, 22:57
742
0
Александра Кучеренко снялась в фотосессии для Selin Magazine и опубликовала снимки в Instagram.
Журналистка позирует в красном платье с пайетками, подчёркивающем её фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фото быстро распространяются в соцсетях.
Ранее на своей странице Александра публиковала результаты фотосессии для журнала.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июня 2025, 04:05 2
Президент «Ингульца» задал вопрос президенту УАФ
Футбол | 25 июня 2025, 22:18 0
Киевское «Динамо» готовит трансфер Брайана Медины
Теннис | 25.06.2025, 17:40
Футбол | 25.06.2025, 01:50
Теннис | 25.06.2025, 15:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2025, 14:15 11
25.06.2025, 07:47 15
23.06.2025, 23:36
25.06.2025, 04:24
23.06.2025, 19:25 16
23.06.2025, 20:20 3
24.06.2025, 07:47 2
25.06.2025, 07:23 2