Стали известны стартовые составы на матч Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе

В среду, 25 июня, пройдет матч третьего тура клубного чемпионата мира между коллективами «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе».

Местом проведения поединка станет арена «Hard Rock Stadium» в Майами.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Перед игрой «Флуминенсе» возглавляет группу F (4 пункта), а «Мамелоди Сандаунз» занимает третью позицию (3 балла).

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.