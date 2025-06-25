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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 21:05 | Обновлено 25 июня 2025, 21:20
61
0

Стали известны стартовые составы на матч Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе

Поединок начнется в 22:00 по Киеву

25 июня 2025, 21:05 | Обновлено 25 июня 2025, 21:20
61
0
Стали известны стартовые составы на матч Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе
GOAL

В среду, 25 июня, пройдет матч третьего тура клубного чемпионата мира между коллективами «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе».

Местом проведения поединка станет арена «Hard Rock Stadium» в Майами.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед игрой «Флуминенсе» возглавляет группу F (4 пункта), а «Мамелоди Сандаунз» занимает третью позицию (3 балла).

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.

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Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу Мамелоди Сандаунз стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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