Стали известны стартовые составы на матч Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе
Поединок начнется в 22:00 по Киеву
В среду, 25 июня, пройдет матч третьего тура клубного чемпионата мира между коллективами «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе».
Местом проведения поединка станет арена «Hard Rock Stadium» в Майами.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед игрой «Флуминенсе» возглавляет группу F (4 пункта), а «Мамелоди Сандаунз» занимает третью позицию (3 балла).
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай Морозюк предложил Георгию Судакову повторить популярный челлендж
Президент «Ингульца» задал вопрос президенту УАФ