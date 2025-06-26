Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Могу ответить так, что журналисту не понравится»

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко признал, что иногда мог грубо ответить журналистам, но теперь старается относиться к работе СМИ спокойнее.

«В большинстве своем раздражают такие вопросы, когда с их помощью журналист хочет тебя спровоцировать на что-то. Тогда появляется защитная реакция, и ты можешь ответить так, что журналисту это не понравится».

«Когда был молодой, нервничал, как-то не так отвечал. Но с возрастом приходит понимание, что это ваша работа», – сказал Ярмоленко.