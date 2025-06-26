Украина. Премьер лига26 июня 2025, 16:58 | Обновлено 26 июня 2025, 17:10
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Могу ответить так, что журналисту не понравится»
Игрок старается реагировать спокойнее
26 июня 2025, 16:58 | Обновлено 26 июня 2025, 17:10
428
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Вингер Динамо Андрей Ярмоленко признал, что иногда мог грубо ответить журналистам, но теперь старается относиться к работе СМИ спокойнее.
«В большинстве своем раздражают такие вопросы, когда с их помощью журналист хочет тебя спровоцировать на что-то. Тогда появляется защитная реакция, и ты можешь ответить так, что журналисту это не понравится».
«Когда был молодой, нервничал, как-то не так отвечал. Но с возрастом приходит понимание, что это ваша работа», – сказал Ярмоленко.
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