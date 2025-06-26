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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Могу ответить так, что журналисту не понравится»
Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 16:58 | Обновлено 26 июня 2025, 17:10
428
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Могу ответить так, что журналисту не понравится»

Игрок старается реагировать спокойнее

26 июня 2025, 16:58 | Обновлено 26 июня 2025, 17:10
428
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Могу ответить так, что журналисту не понравится»
ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко признал, что иногда мог грубо ответить журналистам, но теперь старается относиться к работе СМИ спокойнее.

«В большинстве своем раздражают такие вопросы, когда с их помощью журналист хочет тебя спровоцировать на что-то. Тогда появляется защитная реакция, и ты можешь ответить так, что журналисту это не понравится».

«Когда был молодой, нервничал, как-то не так отвечал. Но с возрастом приходит понимание, что это ваша работа», – сказал Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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