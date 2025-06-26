Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»

Универсал Динамо Александр Караваев с улыбкой вспомнил промах в серии пенальти финала Кубка Украины. Игрок в шутку сказал, что больше пробивать ему не дадут.

«Я сезон больше позитивно оценил бы. Выиграл чемпионат. А Кубок... Значит, так должно было случиться, что я не забил пенальти. Буду дальше работать над этим, хотя уже не дадут мне больше пробивать их».

«Сделаю выводы, и все будет иначе», – сказал Караваев.