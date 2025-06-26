Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 20:14 |
402
0

Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»

Караваев с юмором вспоминает свой промах в финале Кубка Украины

26 июня 2025, 20:14 |
402
0
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Универсал Динамо Александр Караваев с улыбкой вспомнил промах в серии пенальти финала Кубка Украины. Игрок в шутку сказал, что больше пробивать ему не дадут.

«Я сезон больше позитивно оценил бы. Выиграл чемпионат. А Кубок... Значит, так должно было случиться, что я не забил пенальти. Буду дальше работать над этим, хотя уже не дадут мне больше пробивать их».

«Сделаю выводы, и все будет иначе», – сказал Караваев.

По теме:
Первый матч на сборах. Полесье проведет спарринг со Слованом
214 миллионов – и это не предел. Кто в топ-10 крупнейших расходников лета
ВИДЕО. Игрок Динамо опубликовал кадры страстных объятий с блондинкой
Александр Караваев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пенальти
Иван Зинченко Источник: Динамомания
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Футбол | 25 июня 2025, 22:36 0
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»

Испанский тренер – о Мбаппе

Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Футбол | 26 июня 2025, 08:21 3
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов

«Реал» Овьедо рассматривает возвращение Андрея

Ливерпуль определился с целями на трансферно окно. Нужны два игрока
Футбол | 26.06.2025, 19:25
Ливерпуль определился с целями на трансферно окно. Нужны два игрока
Ливерпуль определился с целями на трансферно окно. Нужны два игрока
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Волейбол | 26.06.2025, 20:00
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Футбол | 26.06.2025, 12:36
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 1
Футбол
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
25.06.2025, 07:23 1
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
25.06.2025, 08:46 86
Бокс
Больше не будет. Названа крайняя сумма, которую ПСЖ предложит за Забарного
Больше не будет. Названа крайняя сумма, которую ПСЖ предложит за Забарного
25.06.2025, 14:34 5
Футбол
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
24.06.2025, 22:01 10
Футбол
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
26.06.2025, 07:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем