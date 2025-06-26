Украина. Премьер лига26 июня 2025, 20:14 |
402
0
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Караваев с юмором вспоминает свой промах в финале Кубка Украины
26 июня 2025, 20:14 |
402
0
Универсал Динамо Александр Караваев с улыбкой вспомнил промах в серии пенальти финала Кубка Украины. Игрок в шутку сказал, что больше пробивать ему не дадут.
«Я сезон больше позитивно оценил бы. Выиграл чемпионат. А Кубок... Значит, так должно было случиться, что я не забил пенальти. Буду дальше работать над этим, хотя уже не дадут мне больше пробивать их».
«Сделаю выводы, и все будет иначе», – сказал Караваев.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июня 2025, 22:36 0
Испанский тренер – о Мбаппе
Футбол | 26 июня 2025, 08:21 3
«Реал» Овьедо рассматривает возвращение Андрея
Футбол | 26.06.2025, 19:25
Волейбол | 26.06.2025, 20:00
Футбол | 26.06.2025, 12:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
25.06.2025, 05:02 2
25.06.2025, 16:23 1
25.06.2025, 07:23 1
25.06.2025, 08:46 86
25.06.2025, 14:34 5
24.06.2025, 22:01 10
26.06.2025, 07:37 1