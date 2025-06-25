Перволиговый клуб определился с товарняками. Будет и Шахтер

Перволиговый клуб ЮКСА из Тарасовки определился со спарринг-партнерами в рамках подготовки к новому сезону.

8 июля команда сыграет против второлиговой «Чайки» из Борщаговки. Следующая игра будет против новичка той же Второй лиги – ФК «Ребел» Киев.

После чего у команды запланирована игра с донецким «Шахтером», но с молодежным составом.

Также в расписании будут матчи с командами Премьер-лиги – черкасским ЛНЗ и колосовским «Колосом».

В прошлом сезоне «ЮКСА» боролась за выход в Премьер-лигу, но в чемпионской группе заняла последнее место.

Список товарищеских игр команды

08.07 – «Чайка»

12.07 – «Ребел»

17.07 – «Шахтер» U-19

20.07 – ЛНЗ

23.07 – «Чернигов»

26.07 – «Колос»