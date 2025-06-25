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Украина. Первая лига
25 июня 2025, 19:30 |
300
0

Перволиговый клуб определился с товарняками. Будет и Шахтер

Клуб из Тарасовки сыграет контрольные матчи с клубами Премьер-лиги

25 июня 2025, 19:30 |
300
0
Перволиговый клуб определился с товарняками. Будет и Шахтер
ФК ЮКСА

Перволиговый клуб ЮКСА из Тарасовки определился со спарринг-партнерами в рамках подготовки к новому сезону.

8 июля команда сыграет против второлиговой «Чайки» из Борщаговки. Следующая игра будет против новичка той же Второй лиги – ФК «Ребел» Киев.

После чего у команды запланирована игра с донецким «Шахтером», но с молодежным составом.

Также в расписании будут матчи с командами Премьер-лиги – черкасским ЛНЗ и колосовским «Колосом».

В прошлом сезоне «ЮКСА» боролась за выход в Премьер-лигу, но в чемпионской группе заняла последнее место.

Список товарищеских игр команды

08.07 – «Чайка»
12.07 – «Ребел»
17.07 – «Шахтер» U-19
20.07 – ЛНЗ
23.07 – «Чернигов»
26.07 – «Колос»

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Ребел Киев Чайка Петропавловская Борщаговка Шахтер Донецк U-19 ЛНЗ Черкассы Чернигов Колос Ковалевка
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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