Перволиговый клуб определился с товарняками. Будет и Шахтер
Клуб из Тарасовки сыграет контрольные матчи с клубами Премьер-лиги
Перволиговый клуб ЮКСА из Тарасовки определился со спарринг-партнерами в рамках подготовки к новому сезону.
8 июля команда сыграет против второлиговой «Чайки» из Борщаговки. Следующая игра будет против новичка той же Второй лиги – ФК «Ребел» Киев.
После чего у команды запланирована игра с донецким «Шахтером», но с молодежным составом.
Также в расписании будут матчи с командами Премьер-лиги – черкасским ЛНЗ и колосовским «Колосом».
В прошлом сезоне «ЮКСА» боролась за выход в Премьер-лигу, но в чемпионской группе заняла последнее место.
Список товарищеских игр команды
08.07 – «Чайка»
12.07 – «Ребел»
17.07 – «Шахтер» U-19
20.07 – ЛНЗ
23.07 – «Чернигов»
26.07 – «Колос»
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