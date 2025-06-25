Тренер Карпат: «Ждем до четырех новичков. Мы в большом поиске»

Наставник Карпат Владислав Лупашко надеется, что перед новым сезоном клуб сможет усилить состав, но пока новичков нет.

«Много чего случилось во время паузы. Отпуска, можно сказать, не было. А на сборах, наверное, немного отдохну. Потому что во время подготовки к сборам много вопросов решали. Входим в новый сезон с большими ожиданиями. Уверен, что проделаем много работы».

«Новички? Можем ожидать до четырех новичков. Пока ничего нет, но мы в большом поиске. Мы просматривали много игроков, но мы понимаем, почему многие отказываются ехать в Украину», – сказал Лупашко.

Ранее клуб выкупил контракты Бруниньо и Жана Педрозу.