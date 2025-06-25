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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 19:33 | Обновлено 25 июня 2025, 19:46
415
0

Тренер Карпат: «Ждем до четырех новичков. Мы в большом поиске»

Лупашко рассказал о подготовке к сезону

25 июня 2025, 19:33 | Обновлено 25 июня 2025, 19:46
415
0
Тренер Карпат: «Ждем до четырех новичков. Мы в большом поиске»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Наставник Карпат Владислав Лупашко надеется, что перед новым сезоном клуб сможет усилить состав, но пока новичков нет.

«Много чего случилось во время паузы. Отпуска, можно сказать, не было. А на сборах, наверное, немного отдохну. Потому что во время подготовки к сборам много вопросов решали. Входим в новый сезон с большими ожиданиями. Уверен, что проделаем много работы».

«Новички? Можем ожидать до четырех новичков. Пока ничего нет, но мы в большом поиске. Мы просматривали много игроков, но мы понимаем, почему многие отказываются ехать в Украину», – сказал Лупашко.

Ранее клуб выкупил контракты Бруниньо и Жана Педрозу.

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Владислав Лупашко Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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