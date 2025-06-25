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25 июня 2025, 18:52 |
487
0

Воспитанник Шахтера покинул Сумгаит, где отыграл 176 матчей за семь лет

Мурад Хачаев получил статус свободного агента

25 июня 2025, 18:52 |
487
0
Воспитанник Шахтера покинул Сумгаит, где отыграл 176 матчей за семь лет
instagram.com/muradddelli17. Мурад Хачаев

Азербайджанский «Сумгаит» объявил о завершении сотрудничества с 27-летним центрбеком Мурадом Хачаевым.

У футболиста истек контракт с клубом, а о пролонгации сотрудничества стороны предпочли не договариваться.

Мурад Хачаев является воспитанником академии «Шахтера». Летом 2018 года донецкий клуб отпустил центрбека в аренду в «Сумгаит», а спустя год футболист перебрался в этот клуб на полноценной основе.

За семь лет в составе «Сумгаита» Хачаев провел 176 официальных матчей, в которых отличился 6 голами и 9 ассистами.

Хачаев родился в Луганске, и имел украинское гражданство, однако впоследствии сменил его на азербайджанское и в мае 2021 года даже провел один матч за национальную сборную этой страны.

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Сумгаит трансферы свободный агент чемпионат Азербайджана по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Сумгаит
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