Воспитанник Шахтера покинул Сумгаит, где отыграл 176 матчей за семь лет

Азербайджанский «Сумгаит» объявил о завершении сотрудничества с 27-летним центрбеком Мурадом Хачаевым.

У футболиста истек контракт с клубом, а о пролонгации сотрудничества стороны предпочли не договариваться.

Мурад Хачаев является воспитанником академии «Шахтера». Летом 2018 года донецкий клуб отпустил центрбека в аренду в «Сумгаит», а спустя год футболист перебрался в этот клуб на полноценной основе.

За семь лет в составе «Сумгаита» Хачаев провел 176 официальных матчей, в которых отличился 6 голами и 9 ассистами.

Хачаев родился в Луганске, и имел украинское гражданство, однако впоследствии сменил его на азербайджанское и в мае 2021 года даже провел один матч за национальную сборную этой страны.