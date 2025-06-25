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  4. ОЛЕЙНИКОВА: «И конечно я уверена, что это мой не последний Уимблдон»
Уимблдон
25 июня 2025, 18:46 |
249
0

ОЛЕЙНИКОВА: «И конечно я уверена, что это мой не последний Уимблдон»

Украинская теннисистка прокомментировала свой дебют на Grand Slam

25 июня 2025, 18:46 |
249
0
ОЛЕЙНИКОВА: «И конечно я уверена, что это мой не последний Уимблдон»
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова в первом круге квалификации Уимблдона в трех сетах уступила Диан Парри (Франция, WTA 113).

Для Александры, помимо дебюта на мейджорах, это был первый в профессиональной карьере официальный матч на травяном покрытии.

«Для меня было огромным удовольствием выступать на Уимблдоне. Мне понравилось играть на траве, но думаю в какие-то моменты была очень видна моя неопытность, так как мой теннис – он все же не травяной (смеется). Поэтому какие-то привычные мои паттерны я просто не могла использовать, когда мне это было нужно.

Что касается соперницы, то думаю что тут точно есть девочки не слабее нее, но все же могло бы быть и получше в плане сетки. Тем не менее, я думаю, что я должна быть довольна этим опытом, этот матч точно сделает меня лучшим игроком.

И конечно я уверена, что это мой не последний Уимблдон. Мне нужно будет взять на следующий год этот опыт и выучить какие-то свои паттерны, так как этот матч подтвердил, что мне есть что показать на этом покрытии, просто оно все еще такое зеленое».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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