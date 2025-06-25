«Выплатили по 24 тысячи марок». Беланов про серебро на Евро-1988

В истории украинского футбола, и в частности киевского «Динамо», было немало ярких страниц, которые вписаны золотыми буквами в ее летопись. Одно из таких незабываемых событий произошло в такой же день, 25 июня, но 37 лет назад. Возглавляемая Валерием Лобановским сборная СССР, в которую вошла большая часть его подопечных из «Динамо», завоевала серебряные награды на чемпионате Европы 1988 года в Германии.

Многие специалисты и болельщики и сейчас считают, что той команде было по силам выиграть и золото, однако в финальном поединке с Нидерландами спортивная удача от нее отвернулась. Так считает и один из ключевых игроков той сборной – динамовец Игорь Беланов, который не реализовал пенальти в ворота Ван Брекелена.

Своими воспоминаниями о том матче он поделился с корреспондентом Sport.ua.

– События того континентального первенства запечатлелись в памяти на всю жизнь, – говорит он. – Подобное не забывается, ведь чемпионат Европы – турнир высочайшего уровня на континенте. Перед финальным матчем у меня были опасения по поводу того, как поведет себя поврежденная в встрече группового раунда с Англией мышца на ноге. Дело в том, что с момента поединка с англичанами прошла всего неделя – а здесь такая ответственная игра. Но все оказалось не так сложно, как казалось. К тому же не мало повлияла на меня и атмосфера на стадионе в Мюнхене, где проходил наш финал с Нидерландами.

– Имеете в виду со знаком «плюс» или «минус»?

– Конечно же, «плюс». Когда увидел почти все трибуны стадиона в оранжевых цветах болельщиков сборной Нидерландов, любые опасения и волнения – как рукой сняло. Наоборот – это в какой-то мере подстегивало.

– Да сборная СССР была достаточно конкурентоспособной. Что же помешало ей добиться успеха в игре с командой из Страны тюльпанов?

– Если бы вы знали, как мы тщательно готовились к этой игре! Ответственность была максимальной, настрой – тоже. А вот реализация в тот вечер нас подвела. В первом тайме у меня был один отличный шанс забить, а во втором – два. Один из них был реальным, когда взялся было исполнять пенальти. Уверен, что действовал правильно, когда пробивал на силу и по центру «рамки», но... К сожалению, недостаточно «поднял» мяч – и тот попал в бутсу вратаря Ван Брекелена, который уже был в прыжке в левый от него угол. На душе от этого промаха стало горько, но ничего не поделаешь – нужно было продолжать играть и искать новые возможности для гола. Но не сложилось.

– Тот момент часто прокручивали в памяти, пытаясь найти для себя причину промаха?

– Поначалу – да. Дело в том, что на стадионе удаленность трибун от поля создает эффект оптического обмана: создается впечатление, что перекладина ворот находится ниже, чем обычно должно быть. Но ведь понятно, что это не так. Однако в том напряжении мне казалось, что, чтобы не пробить выше «рамки», нужно немного «прижать» мяч к земле – то есть пробить чуть ниже. Как оказалось, оптический обман сбил с толку и привел к ошибке. Получается, подвел всю команду — да и многомиллионную армию болельщиков, которые следили за телетрансляцией из Мюнхена, тоже разочаровал. После матча очень переживал по этому поводу, не одну ночь не мог заснуть. А стоило немного закрыть глаза — как снились какие-то кошмары. Было очень обидно, ведь мы проиграли Нидерландам 0:2 и довольствовались лишь серебром. И 24 тысячами немецких марок за второе мест