Английский «Борнмут» интересуется российским вратарем французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым, сообщает Twitter-аккаунт Mekteb-i Gala.

Интересно, что в составе «вишен» играет украинский центральный защитник Илья Забарный, который и настаивает на том, чтобы «ПСЖ» избавился от россиянина.

Также источник подтверждает информацию об интересе к вратарю сборной страны-террориста турецкого «Галатасарая», о чем уже сообщалось ранее.

В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.