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  4. ПСЖ выгоняет Сафонова. Его может подобрать клуб с украинцем, но есть нюанс
Франция
27 июня 2025, 11:16 | Обновлено 27 июня 2025, 11:17
745
1

ПСЖ выгоняет Сафонова. Его может подобрать клуб с украинцем, но есть нюанс

Вратарем из страны-террориста интересуется «Борнмут» Ильи Забарного

27 июня 2025, 11:16 | Обновлено 27 июня 2025, 11:17
745
1
ПСЖ выгоняет Сафонова. Его может подобрать клуб с украинцем, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Английский «Борнмут» интересуется российским вратарем французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым, сообщает Twitter-аккаунт Mekteb-i Gala.

Интересно, что в составе «вишен» играет украинский центральный защитник Илья Забарный, который и настаивает на том, чтобы «ПСЖ» избавился от россиянина.

Также источник подтверждает информацию об интересе к вратарю сборной страны-террориста турецкого «Галатасарая», о чем уже сообщалось ранее.

В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.

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Галатасарай трансферы чемпионат Турции по футболу Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Матвей Сафонов
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Grig1
Жодна порядна людина не буде співпрацювати из руською істотою
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