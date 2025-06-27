ПСЖ выгоняет Сафонова. Его может подобрать клуб с украинцем, но есть нюанс
Вратарем из страны-террориста интересуется «Борнмут» Ильи Забарного
Английский «Борнмут» интересуется российским вратарем французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым, сообщает Twitter-аккаунт Mekteb-i Gala.
Интересно, что в составе «вишен» играет украинский центральный защитник Илья Забарный, который и настаивает на том, чтобы «ПСЖ» избавился от россиянина.
Также источник подтверждает информацию об интересе к вратарю сборной страны-террориста турецкого «Галатасарая», о чем уже сообщалось ранее.
В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.
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