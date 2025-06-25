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  4. «Трудно представить». ПСЖ должен выбрать между Забарным и финалистом ЧМ
Франция
25 июня 2025, 18:03 |
634
0

«Трудно представить». ПСЖ должен выбрать между Забарным и финалистом ЧМ

Приоритетом парижан не является Ибраима Конате

25 июня 2025, 18:03 |
634
0
«Трудно представить». ПСЖ должен выбрать между Забарным и финалистом ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Пари Сен-Жермен» интересуется украинским центральным защитником «Борнмута» Ильей Забарным и французским центральным защитником «Ливерпуля» Ибраимой Конате, сообщает издание Allez Paris.

По информации источника, парижане должны сделать выбор между двумя футболистами, ведь подписать обоих и при этом никого не продать будет сложно.

Отмечается, что на данный момент приоритетом для французского клуба является именно украинец.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. На счету Ибраимы Конэ 42 поединка, 2 гола и 2 ассиста в нынешней кампании.

Ранее была названа крайняя сумма, которую «ПСЖ» готов заплатить за Илью Забарного.

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Ливерпуль трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Ибраима Конате
Дмитрий Вус Источник
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