«Трудно представить». ПСЖ должен выбрать между Забарным и финалистом ЧМ

«Пари Сен-Жермен» интересуется украинским центральным защитником «Борнмута» Ильей Забарным и французским центральным защитником «Ливерпуля» Ибраимой Конате, сообщает издание Allez Paris.

По информации источника, парижане должны сделать выбор между двумя футболистами, ведь подписать обоих и при этом никого не продать будет сложно.

Отмечается, что на данный момент приоритетом для французского клуба является именно украинец.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. На счету Ибраимы Конэ 42 поединка, 2 гола и 2 ассиста в нынешней кампании.

Ранее была названа крайняя сумма, которую «ПСЖ» готов заплатить за Илью Забарного.