Юрий ВЕРНИДУБ: «Новая команда? Об этом и речи не может быть»
Вернидуб подтвердил, что за пределы Украины выехать не сможет
Опытный наставник Юрий Вернидуб, который по итогам сезона покинул Кривбасс, подтвердил, что не сможет выехать за пределы Украины и возглавить зарубежную команду, а также сказал, что находится в творческом отпуске.
– Юрий Николаевич, в СМИ появилась информация, что вы получили предложения от казахстанских и азербайджанских клубов. Правда ли это?
– Ничего не получал и об этом не может быть и речи! Я сейчас никуда не смогу уехать [из Украины], потому что являясь военнообязанным.
– Возможно, из украинских клубов поступали предложения?
– Сейчас я отдыхаю. Можно сказать, нахожусь в творческом отпуске. А как оно будет дальше, жизнь покажет.
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