Юрий ВЕРНИДУБ: «Новая команда? Об этом и речи не может быть»

Опытный наставник Юрий Вернидуб, который по итогам сезона покинул Кривбасс, подтвердил, что не сможет выехать за пределы Украины и возглавить зарубежную команду, а также сказал, что находится в творческом отпуске.

– Юрий Николаевич, в СМИ появилась информация, что вы получили предложения от казахстанских и азербайджанских клубов. Правда ли это?

– Ничего не получал и об этом не может быть и речи! Я сейчас никуда не смогу уехать [из Украины], потому что являясь военнообязанным.

– Возможно, из украинских клубов поступали предложения?

– Сейчас я отдыхаю. Можно сказать, нахожусь в творческом отпуске. А как оно будет дальше, жизнь покажет.