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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Новая команда? Об этом и речи не может быть»
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 17:59 | Обновлено 25 июня 2025, 18:04
837
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Новая команда? Об этом и речи не может быть»

Вернидуб подтвердил, что за пределы Украины выехать не сможет

25 июня 2025, 17:59 | Обновлено 25 июня 2025, 18:04
837
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Новая команда? Об этом и речи не может быть»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Опытный наставник Юрий Вернидуб, который по итогам сезона покинул Кривбасс, подтвердил, что не сможет выехать за пределы Украины и возглавить зарубежную команду, а также сказал, что находится в творческом отпуске.

– Юрий Николаевич, в СМИ появилась информация, что вы получили предложения от казахстанских и азербайджанских клубов. Правда ли это?

– Ничего не получал и об этом не может быть и речи! Я сейчас никуда не смогу уехать [из Украины], потому что являясь военнообязанным.

– Возможно, из украинских клубов поступали предложения?

– Сейчас я отдыхаю. Можно сказать, нахожусь в творческом отпуске. А как оно будет дальше, жизнь покажет.

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российско-украинская война Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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