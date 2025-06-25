Арсенал сделал предложение по хавбеку. Он является конкурентом Ярмолюка

Арсенал сделал предложение Брентфорду по поводу центрального полузащитника сборной Дании Кристиана Нергора.

Состав лондонцев покинул Жоржиньо и может покинуть Томас Партей, поэтому для глубины состава Арсенал хочет подписать 31-летнего Нергора. Клуб предложил за игрока 11 миллиона евро и ждет ответ.

В прошлом сезоне Кристиан, который является конкурентом украинца Егора Ярмолюка, провел 35 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.