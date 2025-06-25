Англия25 июня 2025, 17:50 | Обновлено 25 июня 2025, 18:12
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Арсенал сделал предложение по хавбеку. Он является конкурентом Ярмолюка
Нергор может оказаться в лондонской команде
25 июня 2025, 17:50 | Обновлено 25 июня 2025, 18:12
493
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Арсенал сделал предложение Брентфорду по поводу центрального полузащитника сборной Дании Кристиана Нергора.
Состав лондонцев покинул Жоржиньо и может покинуть Томас Партей, поэтому для глубины состава Арсенал хочет подписать 31-летнего Нергора. Клуб предложил за игрока 11 миллиона евро и ждет ответ.
В прошлом сезоне Кристиан, который является конкурентом украинца Егора Ярмолюка, провел 35 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
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