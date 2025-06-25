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Англия
25 июня 2025, 17:50 | Обновлено 25 июня 2025, 18:12
493
0

Арсенал сделал предложение по хавбеку. Он является конкурентом Ярмолюка

Нергор может оказаться в лондонской команде

25 июня 2025, 17:50 | Обновлено 25 июня 2025, 18:12
493
0
Арсенал сделал предложение по хавбеку. Он является конкурентом Ярмолюка
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Нергор

Арсенал сделал предложение Брентфорду по поводу центрального полузащитника сборной Дании Кристиана Нергора.

Состав лондонцев покинул Жоржиньо и может покинуть Томас Партей, поэтому для глубины состава Арсенал хочет подписать 31-летнего Нергора. Клуб предложил за игрока 11 миллиона евро и ждет ответ.

В прошлом сезоне Кристиан, который является конкурентом украинца Егора Ярмолюка, провел 35 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Кристиан Нергор Арсенал Лондон Брентфорд трансферы трансферы АПЛ Егор Ярмолюк
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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