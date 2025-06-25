СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня

В среду, 25 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Боруссия Дортмунд – Ульсан ХД

1.25 – 6.86 – 12.30

22:00 Мамелоди Сандаунс – Флуминенсе

3.82 – 3.39 – 2.13

04:00 Интер Милан – Ривер Плейт

2.18 – 3.16 – 3.98

ТЕННИС

18:15 Дарья Снигур – Яна Фетт

1.36 – 3.08

18:35 Даяна Ястремская – Франчсека Джонс

1.45 – 2.77

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