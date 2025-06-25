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25 июня 2025, 16:38 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

25 июня 2025, 16:38 |
25
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

В среду, 25 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Боруссия Дортмунд – Ульсан ХД

Ggbet 1.25 – 6.86 – 12.30

22:00 Мамелоди Сандаунс – Флуминенсе

Ggbet 3.82 – 3.39 – 2.13

04:00 Интер Милан – Ривер Плейт

Ggbet 2.18 – 3.16 – 3.98

ТЕННИС

18:15 Дарья Снигур – Яна Фетт

Ggbet 1.36 – 3.08

18:35 Даяна Ястремская – Франчсека Джонс

Ggbet 1.45 – 2.77

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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