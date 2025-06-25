СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 25 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Боруссия Дортмунд – Ульсан ХД
22:00 Мамелоди Сандаунс – Флуминенсе
04:00 Интер Милан – Ривер Плейт
ТЕННИС
18:15 Дарья Снигур – Яна Фетт
18:35 Даяна Ястремская – Франчсека Джонс
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