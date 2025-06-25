Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Истборне
25 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.
В 1/8 финала украинка сыграет против Франчески Джонс (Великобритания, WTA 125). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после игры Эала – Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 18:35 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Александры Эалы, либо против Алены Остапенко.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанец обратился к Тибо Куртуа
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге