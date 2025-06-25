Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В 1/8 финала украинка сыграет против Франчески Джонс (Великобритания, WTA 125). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после игры Эала – Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 18:35 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Александры Эалы, либо против Алены Остапенко.

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