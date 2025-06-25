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WTA
25 июня 2025, 16:25 |
260
0

Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Истборне

25 июня 2025, 16:25 |
260
0
Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

25 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В 1/8 финала украинка сыграет против Франчески Джонс (Великобритания, WTA 125). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после игры Эала – Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 18:35 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Александры Эалы, либо против Алены Остапенко.

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Даяна Ястремская Франческа Джонс смотреть онлайн WTA Истборн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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