WTA25 июня 2025, 16:15 | Обновлено 25 июня 2025, 16:17
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Н. Киченок / Мелихар – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
25 июня 2025, 16:15 | Обновлено 25 июня 2025, 16:17
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25 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В четвертьфинале украинка и ее напарница Николь Мелихар (США) играют против тандема Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова. Время начала встречи – 16:10 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в полуфинале поборются против Сюй Ифань и У Фансень.
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