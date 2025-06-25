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WTA
25 июня 2025, 16:15 | Обновлено 25 июня 2025, 16:17
304
0

Н. Киченок / Мелихар – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

25 июня 2025, 16:15 | Обновлено 25 июня 2025, 16:17
304
0
Н. Киченок / Мелихар – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

25 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Николь Мелихар (США) играют против тандема Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова. Время начала встречи – 16:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в полуфинале поборются против Сюй Ифань и У Фансень.

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Го Ханьюй Надежда Киченок WTA Бад-Хомбург Николь Мелихар Александра Панова смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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