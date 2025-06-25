Н. Киченок / Мелихар – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Николь Мелихар (США) играют против тандема Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова. Время начала встречи – 16:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в полуфинале поборются против Сюй Ифань и У Фансень.