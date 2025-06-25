ФОТО. Определен лучший игрок матча Окленд Сити и Бока Хуниорс на КЧМ
Игроки из Новой Зеландии создали собственную историю
24 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе С между командами «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина).
На стадионе Geodis Park в Нэшвилле команда из Новой Зеландии добыла историческую ничью – 1:1.
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После завершения встречи ФИФА назвала лучшего игрока матча. Предпочтение отдали автору гола в составе «Окленд Сити» Кристиану Грею.
Статистический портал WhoScored отдал предпочтение голкиперу «Окленд Сити» – Нейтану Гарроу, который совершил в матче 9 сейвов. Ему положили оценку – 8 баллов.
Оценки от Whoscored
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