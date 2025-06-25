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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 17:07 | Обновлено 25 июня 2025, 17:09
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0

ФОТО. Определен лучший игрок матча Окленд Сити и Бока Хуниорс на КЧМ

Игроки из Новой Зеландии создали собственную историю

25 июня 2025, 17:07 | Обновлено 25 июня 2025, 17:09
170
0
ФОТО. Определен лучший игрок матча Окленд Сити и Бока Хуниорс на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе С между командами «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина).

На стадионе Geodis Park в Нэшвилле команда из Новой Зеландии добыла историческую ничью – 1:1.

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После завершения встречи ФИФА назвала лучшего игрока матча. Предпочтение отдали автору гола в составе «Окленд Сити» Кристиану Грею.

Статистический портал WhoScored отдал предпочтение голкиперу «Окленд Сити» – Нейтану Гарроу, который совершил в матче 9 сейвов. Ему положили оценку – 8 баллов.

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Бока Хуниорс клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити лучший игрок
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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