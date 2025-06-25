Молодежные турниры25 июня 2025, 15:05 | Обновлено 25 июня 2025, 15:31
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Финал четырех ДЮФЛУ U-15. Полуфинальный матч Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит в Мукачево
25 июня 2025, 15:05 | Обновлено 25 июня 2025, 15:31
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Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит на стадионе Мункач в Мукачево.
Смотрите 25 июня полуфинальные матчи в решающем турнире четырех команд ДЮФЛУ среди юношей U-15.
В полуфиналах играют: ДЮСШ ФА Кривбас Кривой Рог U-15 – Динамо Киев U-15, ЛФКС Карпаты Львов U-15 – АФ Рух Львов U-15
11:00. ДЮСШ ФА Кривбас Кривой Рог U-15 – Динамо Киев U-15 – 0:0 (пен. 3:1)
13:30. ЛФКС Карпаты Львов U-15 – АФ Рух Львов U-15
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