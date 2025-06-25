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25 июня 2025, 15:05 | Обновлено 25 июня 2025, 15:31
261
0

Финал четырех ДЮФЛУ U-15. Полуфинальный матч Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит в Мукачево

25 июня 2025, 15:05 | Обновлено 25 июня 2025, 15:31
261
0
Финал четырех ДЮФЛУ U-15. Полуфинальный матч Динамо. Смотреть онлайн LIVE
УАФ. ФК Динамо U-15

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит на стадионе Мункач в Мукачево.

Смотрите 25 июня полуфинальные матчи в решающем турнире четырех команд ДЮФЛУ среди юношей U-15.

В полуфиналах играют: ДЮСШ ФА Кривбас Кривой Рог U-15 – Динамо Киев U-15, ЛФКС Карпаты Львов U-15 – АФ Рух Львов U-15

11:00. ДЮСШ ФА Кривбас Кривой Рог U-15 – Динамо Киев U-15 – 0:0 (пен. 3:1)

13:30. ЛФКС Карпаты Львов U-15 – АФ Рух Львов U-15

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Динамо Киев детско-юношеский футбол ДЮФЛУ смотреть онлайн Рух Львов Динамо Киев U-15 Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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